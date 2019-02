VYZKOUŠENO: Sony Walkman NW-WS413: Kdybyste také dostali nápad plavat se sluchátky

Pravidelně chodím plavat do bazénu. Pokaždé tam strávím cca 70 minut. Plus parní lázeň, plus chůze přes město tam a zpět. Celkem téměř tři hodiny. To už je hodně času. Mám tyhle své výlety za pohybem rád, ale stejně mi ten čas přijde trochu nevyužitý. Jednou mě napadlo, že by bylo fajn poslouchat audioknihy. Existují ale vodotěsná sluchátka?

Existují. Není jich moc, ale existují. Kromě evidentního problému s vodotěsností takového zařízení je tu další problém – jak do něj dostat zvuk. Z připojeného (a rovněž vodotěsného) mobilu to jde kabelem, ale ten při plavání vadí. Bezdrátově to nepůjde, protože voda signál nepropustí. Výrobci to řeší tak, že přehrávač integrují přímo do sluchátek.

Půjčil jsem si Sony Walkman NW-WS413. Špunty s moduly o přijatelné velikosti, do kterých se vejde všechno potřebné – elektronika, paměť, baterie a dostatečně výrazná ovládací tlačítka, abyste je bezpečně nahmátli i poslepu. Levou a pravou část spojuje krátký záhlavní kabel. Je trochu ekvilibristika to všechno narovnat na hlavu, kolem uší a do zvukovodů, ale jakmile se povede, sluchátka drží tak pevně, že s nimi můžete i běhat.

Jak se plave s hudbou

Ovládání je docela intuitivní, kromě on/off, play/pause, vpřed/vzad a hlasitosti je zde také buttonek, který do reprodukce přidá příposlech z okolí, což se hodí na ulici, abyste nebyli odříznutí od dění v okolí (a třeba vás nesrazilo auto). Správné stisknutí tlačítka doprovází zvuková signalizace.

Interní paměť má 4 GB (existuje i 8 GB verze), což není úplně hodně. Zhýčkaný streamováním hudby jsem měl trochu problém i s tím, že musím dopředu myslet na to, co budu chtít poslouchat, a nacpat to do paměti. Ale to jsou spíše malichernosti, s trochou snahy to jde.

Nejvíc jsem byl ale zvědavý, jak budou sluchátka fungovat při plavání. Poslech výrazně narušuje šplouchání vody při rytmickém potápění hlavy pod hladinu, ale stačí zvednout hlasitost a v audioknize vám neunikne ani slovo. Pro ty z vás, kteří rádi sportujete s hudbou, je patrně nejdůležitější rytmus, který šplouchání také nenaruší, rozumět je i nápěvu. O nějakém soustředěném poslechu detailů v hudbě ale v bazénu pochopitelně nemůže být řeč. Výrobce garantuje vodotěsnost do dvou metrů hloubky (vč. slané mořské vody), ale hlouběji to ani nemá smysl, tlak pak zatlačí gumové špunty do ucha, deformují se a neslyšíte téměř nic.

Na souši je poslechová situace výrazně lepší, kvalita zvuku je skvělá, projev vyvážený, snad jen bych od Walkmanu čekal trochu hutnější basy. Nošení na suchu je bez jakýchkoliv kompromisů, model NW-WS413 rozhodně nelze brát za čistě plavecký. Spíše jsou to povedená sportovní sluchátka, která můžete vzít i do vody.



Akumulátor je integrovaný, nabíjí se dodávanou kolébkou.

Výdrž baterie je cca 12 hodin, při použití ambientního příposlechu klesá k sedmi hodinám. Výrobce se chlubí, že tři minuty nabíjení stačí na další hodinu reprodukce. Sony NW-WS412 je starší model, a tak už jeho cena klesla na velmi zajímavých 1 890 Kč.

Konkurence

Pokud vám vadí, že sluchátka umí hrát pouze z integrovaného přehrávače a nepřipojíte je k mobilu, pak je tu vyšší model Sony Walkman NW-WS623, který má navíc Bluetooth pro bezdrátové připojení a NFC pro snadnější spárování.

Konkurence? Není bohatá. Na našem trhu koupíte prakticky už jen JBL Endurance Dive (2 590 Kč). Decathlon prodává jednoduchý vodotěsný přehrávač s kabelovými sluchátky MP3 Swimmusic 100 V2. Případně se (s obvyklou dávkou rizik) můžete porozhlédnout v Číně.