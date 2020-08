VYZKOUŠENO: Sony WF-XB700 – dostupné bezdráty pro fanoušky taneční muziky

Sony už několik týdnů na českém trhu nabízí jeden z nižších modelů zcela bezdrátových (true wireless) sluchátek WF-XB700. Bezdrátům zaměřeným převážně na mladší uživatele na začátku prázdnin poměrně výrazně poklesla cena na 2 500 Kč a stávají se tak zajímavou volbou pro ty, kdo nechtějí za audio příslušenství obětovat částky v dvojnásobné výši.

Sluchátka si nehrají na high-end, kterým ani nejsou. Pár špuntových mušlí a pouzdrem je uložen ve spartánské lepenkové krabičce, jako příslušenství získáte krátký USB-C kabel a tři páry vyměnitelných gumiček do uší. Na efekt se tady nehraje a není ani důvod – zákazník má od začátku vědět, co kupuje. To znamená cenově dostupný model sluchátek s posílenými basy (funkce Extra Bass).

Trčí, ale drží

Právě přímočarost nás u těchto sluchátek bavila nejvíc. Plochá krabička i samotné mušle jsou vyrobeny z hrubého plastu, který se sice neblýská leskem jako u některých konkurenčních modelů, ale zase nekloužou, nesmýkají se z prstů, není na nich vidět každý škrábaneček nebo nečistota. Prostě praktický účelový design. Konstrukce vyhovuje stupni krytí IPX4, což je odolnost proti postříkání vodou – se sluchátky můžete i sportovat nebo zmoknout.

Po vytažení mušlí z nabíjecího pouzdra, kde je drží třípinový magnet, nás překvapil tvar ušních trnů a jejich hloubka, která je větší než výška vnější strany sluchátek. Trochu jsme měli obavy o ergonomii, protože sluchátka s touto hloubkou mírně trčí z ucha. Inženýři ale odvedli dobrou práci – sluchátka drží díky třem opěrným bodům (tzv. Tri-hold) i při prudších pohybech a nemají tendenci vypadávat. Zároveň nejsou přehnaně těžká a ani po dvou hodinách ve zvukovodu netlačí.

Dynamický měnič v mušlích má průměr 12 mm. Jak už bylo řečeno, posílena je basová složka. Sluchátka jsou tak ideální pro moderní popovou nebo hlasitou taneční muziku, u které naprosto excelují. Příznivci klasiky, ale i akustické nebo rockové hudby by mohli výhrady ke zbytečnému přebasování. Nedá se říct, že výšky nebo středy by se na úkor basů úplně utopily, ale pro některý typ muziky se zkrátka přebasované nastavení nehodí. Pro věrný nebo analytický poslech se proto poohlédněte po jiném modelu.

Dlouhá výdrž, ale i nabíjení

Sluchátka se s telefonem párují pomocí Bluetooth 5.0, podporovány jsou kodeky SBC a AAC. Protože jde o víceméně základní model, zjednodušené párování pomocí NFC nečekejte. Hudba v obou sluchátkách je bezproblémově sesynchronizovaná díky řešení, kde sluchátka nejsou rozdělena na master a slave, ale obě přijímají signál přímo z mobilu (tabletu nebo jiného zdroje) současně. Režim aktivního potlačení hluku, ani ambientní (propustný) režim není v této cenové relaci k dispozici.

Sluchátka se chlubí poměrně dlouhou dobou hraní na jedno nabití – až 9 hodin – a tuto hodnotu můžeme z praxe při přehrávání na střední hlasitost potvrdit. Telefonování je na spotřebu náročnější, baterie takto vydrží zhruba polovinu času. Pouzdro se nabíjí výhradně přes USB-C (nikoli bezdrátově), a to necelé tři hodiny. U sluchátek vložených do pouzdra trvá plné dobití zhruba 2,5 hodiny, což je poměrně hodně. Krabička přitom dokáže sluchátka „dokrmit“ pouze jednou, pak se musí znovu nabít. Každá z mušlí i pouzdro má svoji vlastní diodu informující barevně o stavu nabití, vidět jsou skrz průsvitné víko pouzdra.

U většiny současných zcela bezdrátových sluchátek už jsme si zvykli na obsluhu přes samostatnou aplikaci a ovládání pomocí dotykových gest na vnější konstrukci. XB700 jsou v tomto směru trochu stará škola, žádnou aplikaci nepodporují a obsahují drobná klasická tlačítka. Těmi ovládáte jak zapnutí/přeskočení písně, tak i hlasitost. Výhodou je, že ovládání je spolehlivé i s mokrými prsty, nevýhodou, že jednotlivé typy stisků nelze nijak namapovat.

Pokud od sluchátek nevyžadujete žádné pokročilé funkce jako aktivní potlačení hluku nebo bezdrátové dobíjení a nevadí vám, že se nedají ovládat přes aplikaci, není důvod Sony WF-XB700 přehlížet. Za danou cenu 2 500 Kč nabízí velmi dobrý hlasitý poslech s důrazem na basovou složku. Praktickou funkcí je odolnost proti postříkání a dlouhá výdrž jednoho nepřerušeného poslechu až 9 hodin.

Plusy:

dobrý zvuk, posílené basy

praktický, účelný design

odolnost proti postříkání vodou

mechanická ovládací tlačítka

dlouhá doba nepřetržitého hraní

Minusy: