VYZKOUŠENO: Špičkový kartáček Oral-B si bere trojí inspiraci ze světa smartphonů

Genius 10000N je špičkový zubní kartáček značky Oral-B. Jestli přemýšlíte, proč se na MobilManii bavíme o zubním kartáčku, tak především proto, že jde o krásný gadget, který spolupracuje se smartphonem a hned několikrát si bere inspiraci ve světě smartphonů.

Kartáček funguje i zcela samostatně. Můžete přepínat režimy, a když budete na zuby příliš tlačit, upozorní vás barevný prstenec pod hlavou a snížené otáčky. Pak to ale můžete popohnat na vyšší level. Stáhnete si aplikaci, v úvodu projdete názorným školením, které vás naučí používat všechny pokročilé funkce. V nastavení zvolíte vaši osobní barvu, což se hodí, když jedno tělo bude s různými hlavicemi používat více lidí.

Nastavení je košaté a zaujala mě třeba položka, která umožní synchronizovat kartáček s mobilem pomocí zvuku – to pro případ, že by z nějakého důvodu nefungovalo spojení přes Bluetooth. Čištění zubů pak vypadá tak, že si upnete držák na zrcadlo. To je jedna z těch inspirací ze světa smartphonů, v principu se nijak neliší od držáků, kterými upínáme mobily na čelní sklo auta.

S lebkou jsme nepořídili

Už jste si asi všimli lebky, kterou jsme si ke kartáčku pořídili. Myslel jsem, že čištění zubů budu předvádět na ní, ale aplikace s detekcí obličeje mě přechytračila. Lebkouna s jistotou ignoruje a reaguje pouze na skutečnou tvář, která se objeví někde na pozadí.

Na konci čištění dostanete report o tom, kde máte ubrat na tlaku a ve které části chrupu máte přidat na pečlivosti. Zajímavé jsou i dlouhodobé statistiky, i když dobu čištění pohlídá jednoduchý časovač integrovaný v samotném kartáčku, k tomu mobil nepotřebujete. Vyzkoušet můžete také fun zónu, která je opravdu pouze pro zábavu. Při čištění vás mobil natáčí a na konci vyplivne GIF, který můžete sdílet třeba na Facebooku.



Prstenec pod hlavou umí měnit barvy, což kartáček používá jako komunikační prostředek. Červená říká, že na zuby příliš tlačíte.

Další inspirací ze světa smartphonů je cestovní pouzdro. Podobné přece známe z bezdrátových sluchátek, která se dobíjení, když je nepoužíváte. Myslel jsem, že stejné to bude i u kartáčku, ale tady bohužel chybí integrovaný akumulátor, takže pokud plánujete cestovat déle než dva týdny (což je výdrž kartáčku na jedno nabití), musíte s sebou vzít zdroj. A ani tady nepřijdete o mobil sledující čištění, dá se vložit do prolisu otevřeného víka. Díky USB výstupu můžete mobil rovnou nabíjet, a to nejen při čištění.

Už jsem zmínil, že Braun Oral-B Genius 10000N je špičkový model, takže není úplně levný. Třeba na Alze, kam vás pošle přímo aplikace, stojí tahle hračka 5 499 Kč. A jestli si touhle investicí nejste jistí, můžete kartáček 100 dní testovat se zárukou vrácení peněz.