VYZKOUŠENO: Vodafone Smart N9 je znovu skvělý v poměru výkon/cena

Vodafone Smart N9 a N9 lite, to jsou jména už deváté generace smartphonů, které Vodafone prodává pod vlastní značkou. Tentokrát chybí pokus o vyšší třídu a zůstáváme pouze u dvou modelů v cenové hladině 3 577 Kč, resp. 2 477 Kč u N9 lite.

Telefony se budou prodávat od července v e-shopu Vodafonu nebo nebo na pobočkách. Vodafone také nabízí slevu pro stávající zákazníky při nákupu na splátky.

Vodafone Smart N9

Výkonnější z dvojice má moderní design se ztenčenými rámečky a širokoúhlým 5,5" displejem s poměrem stran 18:9. Rozlišení HD+ i podání barev znamená překvapivě kvalitní zážitek, že může displej vypadat lépe, zjistíte až při přímém srovnání s výrazně dražšími telefony.



Vodafone nabídne Smart N9 v černé a stříbrné barvě za 3 577 Kč.

Boční rámeček i záda jsou plastová, přesto působí docela efektně a reprezentativně. Čelní stranu chrání tvrzené sklo se zaoblenými okraji, tady N9 působí jako výrazně dražší telefon.

Android Oreo má k dispozici čtyřjádrový procesor Mediatek 6739WA a 2 GB RAM, což stačí na svižný chod prostředí (tedy alespoň u čistého systému, s postupně instalovanými aplikacemi a ukládanými daty začíná telefon postupně zpomalovat).



Takhle Smart N9 fotí



Režim HDR podává solidní výsledek.



A takhle v N9 vypadá Android.

Vnitřní paměť má pouze 16 GB, což považuji za největší slabinu telefonu, naštěstí je zde slot na microSD kartu, takže můžete úložné kapacity rozšířit. Fotoaparát má 13 MPx, ukázkové snímky najdete v galerii a řekl bych, že obrazová kvalita odpovídá cenové kategorii. Zajímavé je, že také 8MPx selfie kameru doplňuje blesk. Čtečka otisků prstů nepatří k nejrychlejším, ale opět to zjistíte až při srovnání se špičkou, při běžném používání nejde o nic, co by vás viditelně brzdilo.

Vodafone Smart N9 VFD 720 katalog |preview rozměry a hmotnost: 147 × 69 × 8.7 mm, 145 g

displej: 5.5", dotykový IPS LCD, 720 × 1 440, 293 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 2 900 mAh

procesor: Mediatek MT6739 (4× Cortex-A53, 1 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Vodafone Smart N9 lite

V tomto případě už jsou kompromisy znát a za výrazně méně peněz dostanete viditelně méně muziky. Design už je vyloženě plastový, i když textura na zádech vypadá zajímavě a také tady je čelní tvrzené sklo s efektně zaoblenými okraji. Úspory na první pohled uvidíte na displeji, barvy i pozorovací úhly jsou výrazně slabší a zkušený uživatel bude zklamaný. Tohle je opravdu spíše jen „první telefon pro školáka“, jehož nákup nezruinuje rodiče.



Smart N9 lite můžete mít v černé a bílé variantě, základní cena je 2 477 Kč. V redakci testujeme černou, prohlédnout si ji můžete dále v galerii.

Procesor je kupodivu stejný, ale operační paměť je pouze 1 GB RAM, což výrobce dohnalo k použití zjednodušené verze Androidu Oreo Go edition a i ta se občas hýbe dost neochotně.



Ukázkové snímky z fotoaparátu



Android Go poznáte třeba i podle Go edice některých aplikací. Třeba Google Mapy běží v prohlížeči a jejich používání není tak komfortní.

Úložiště je rovněž 16 GB a také tady si pomůžete paměťovou kartou. Chybí čtečka otisků prstů, ale i takto levný mobil podporuje LTE včetně technologických libůstek, jako je volání přes LTE (VoLTE) a volání přes Wi-Fi.

Vodafone Smart N9 Lite VFD 620 katalog |preview rozměry a hmotnost: 148 × 69 × 9.4 mm, 155 g

displej: 5.3", dotykový IPS LCD, 480 × 960, 203 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 1 024 MB, baterie: 2 460 mAh

procesor: Mediatek MT6739 (4× Cortex-A53, 1 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8.1 - Go edice (Oreo)

fotoaparát: 8MPx (3 264 × 2 448), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Jak vybrat mobil s nejlepším poměrem výkon/cena: