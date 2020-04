VYZKOUŠENO: Vodafone TV je náhrada kabelovky, koukat můžete i na mobilu

Přechod na nový digitální standard DVB-T2 nebyl ještě v celém Česku dokončen a vlivem koronavirového nouzového stavu se lhůta na vypínání staršího DVB-T prodloužila. Některé regiony tak mají o něco více času se na změnu připravit a vybrat si, zda koupí nový set top box nebo rovnou celou televizi, případně zda přejdou na některou z placených forem televize.



Cenová nabídka tarifů Vodafone TV

Jednou z možností je v březnu představená služba Vodafone TV (dále jako VTV). Jde o internetovou televizi našeho třetího operátora a zároveň přímou odpověď na produkty O2 TV a T-Mobile TV dvou největších konkurentů. V portfoliu Vodafonu je po akvizici UPC také kabelovka, jenže Vodafone TV je zejména alternativa pro ty, kteří doma metalickou přípojku nemají a o optice si mohou nechat jen zdát.

Vše v balení, jednoduchá instalace

Nabídka je postavená tak, aby VTV byla výhodnější pro ty, kteří už od operátora (nebo od akvírovaného UPC) mají internetovou přípojku – právě přes tu se televize dostane k vám domů. V takovém případě cena začíná na 150 Kč měsíčně u základního tarifu Klasik s 55 kanály, přes Komfort se 110 programy a videotékou za 300 Kč až po Komplet se 130 kanály včetně videotéky a HBO za 600 Kč měsíčně. Můžete mít ale internet od libovolného poskytovatele, jen budete platit vyšší paušál (Klasik 299 Kč, Komfort 499 Kč a Komplet za 899 Kč).



Set top box vyrábí pro Vodafone francouzská firma Sagemcom, získal i designovou cenu

K fungování VTV postačí router s ethernet přípojkou, do níž připojíte dodaný set top box. Jedinou podmínkou je rychlost internetu alespoň 3 Mbit/s, pro HD kanály 7 Mbit/s, v praxi ale doporučujeme spíše 10 Mbit/s a víc, aby se vám obraz nesekal pokaždé, kdy se na domácí Wi-Fi připojí někdo s mobilem nebo notebookem. Pronájem jednoho set top boxu je součástí paušálu, další si můžete pronajmout za 70 Kč měsíčně. Na jeden VTV účet lze mít připojeny současně až 4 set top boxy a dvě mobilní zařízení.

Se službou VTV získáte set top box s dálkovým ovládáním a napájecí šňůrou, dále HDMI kabel na propojení s televizorem a ethernet kabel na spojení s routerem. Nic dalšího není potřeba a službu tak můžete okamžitě po vybalení z krabice zprovoznit. Na televizoru stačí přepnout obrazový vstup na HDMI (podporováno je až 4K rozlišení) a pak už se jen řídíte instrukcemi na obrazovce. Služba VTV vás přivítá krátkou dramatickou znělkou a logem operátora, proběhne krátká aktualizace softwaru set top boxu a následně už vidíte hlavní portál.

Zpětné zhlédnutí, nahrávání i dětský režim

Hlavní nabídka zahrnuje především Televizní program a sekci Na vyžádání, což je jinými slovy videotéka obsahující aktuálně přes 200 českých i zahraničních filmů a dokumentů plus zhruba třicítku seriálů včetně dětských. Filtrovat ve videotéce můžete podle žánrů nebo si nechat doporučit nejnovější či nejoblíbenější tituly. Nabídku bychom si dokázali představit bohatší, ale snad se bude v průběhu času rozšiřovat. Videotéka je součástí vyšších dvou tarifů, k nižšímu lze dokoupit za 99 Kč měsíčně.



První spuštění, aktualizace softwaru, nastavení, úložiště a rozlišení podle parametrů televizoru

V televizním programu se pohybujete podobně jako ve zbytku prostředí zejména pomocí čtyřsměrového kurzoru na dálkovém ovladači. Ten je poměrně lehký a má přehledné rozestavění tlačítek. Volbu potvrzujete tlačítkem OK, zpět se vracíte tlačítkem Back. Reakce prostředí stejně jako přepínání kanálů by mohlo být o něco svižnější, ale na trochu línější „rytmus přepínání“ se dá zvyknout.



Hlavní nabídka, výběr pořadu v televizním programu, detaily a další nastavení pořadu

V kalendáři programu můžete listovat od aktuálního dne týden dopředu i nazpátek. Do rozsahu 7 dní funguje i zpětné zhlédnutí všech pořadů. Pokud necháte pořad rozkoukaný, mezitím přepnete jinam, můžete se potom vrátit do stejného času, kde jste přestali. V nadcházejících sedmi dnech můžete zase zvolit možnost nahrání pořadu a pojistit si tak, že jej nezmeškáte. Služba VTV umožňuje uchovat až 100 hodin nahraných pořadů po dobu max. 30 dní.



Videotéka (Na vyžádání) a dětský režim

V sekci Moje TV najdete nahrané pořady a také doporučení na zhlédnutí filmů podle toho, jaké typy pořadů na televizi nejčastěji sledujete. Personalizace by mohla být propracovanější. Například kromě odložení rozkoukaných pořadů z programu nebo vytipovaných filmů z videotéky by zde mohl být i feed nejčastěji sledovaných kanálů. Televizní kanály lze totiž v programu pouze filtrovat podle zaměření (zpravodajské, filmové, dokumentární), ale nikoli přidat mezi oblíbené nebo seřadit do vlastního pořadí.



Další aplikace – poslech rádia, přehrávání videí z YouTube a vyhledávání

Nabídka Aplikace (v rámci televizního rozhraní) obsahuje další služby, například přehrávání videí z portálu YouTube, poslech rádia nebo dětský režim, tzv. Vodafone TV Kids. Zde se automaticky filtrují všechny dětské kanály a pořady z videotéky do příjemně animovaného dětského rozhraní. Vytvořit lze několik dětských profilů, odlišit je podle věku a chránit před vstupem do běžné části nabídky VTV čtyřmístným PIN kódem.

Televize na cestách v mobilní appce

Užitečným doplňkem služby VTV je mobilní aplikace stejného názvu Vodafone TV (ke stažení zdarma pro Android a iOS). V rámci jednoho účtu lze nainstalovat až na 10 zařízení a zároveň používat na dvou. Základní layout je podobný televiznímu rozhraní a k dispozici je i většina funkcí včetně videotéky (Na vyžádání), zpětného zhlédnutí nebo nahrání pořadů.



Aplikace Vodafone TV pro Android a nabídka nastavení

Veškeré nahrávky se ukládají na cloud, takže budou dostupné bez rozdílu na všech zařízeních připojených k danému účtu VTV. Listování TV programem v aplikaci na mobilu je o mnoho svižnější než na televizoru, při přehrávání pořadů se obraz automaticky stočí do pozice na šířku. U vybraných dabovaných pořadů je k dispozici i původní znění a možnost zapnutí titulků. Při pouštění pořadů přes operátorská data (3G/4G síť) vás aplikace upozorní.



Pokud nejste s mobilem připojení na Wi-Fi, aplikace vás upozorní na přehrávání přes operátorská data (3G/4G)

Týdenní testování Vodafone TV nás přesvědčilo, že jde o plnohodnotnou vyspělou službu, která může směle konkurovat nejen jiným „operátorským“ internetovým televizím, ale i zavedeným kabelovkám. Zároveň může být jedním z řešení při vypínání pozemního DVB-T vysílání. Hodí se zejména těm, kdo používají internetové od Vodafonu nebo UPC a dosáhnou tak na paušál se slevou. Televize na cesty ve formě aplikace pro tablety a smartphony je užitečný bonus.