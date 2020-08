VYZKOUŠENO: Za plusem Huawei P40 Pro+ hledejte ještě lepší foťák, rychlejší nabíjení, ale také vyšší cenu

Huawei začalo na některých evropských trzích prodávat svůj aktuálně nejvyšší model mezi smartphony Huawei P40 Pro+. Nenápadné znaménko v názvu značí proti již známému modelu Huawei P40 Pro (recenze zde) několik změn. Předně jde o přidání jedné čočky a vylepšení zoomovacích schopností hlavního fotoaparátu, na zádech je odolnější materiál a telefon se dokáže o něco rychleji bezdrátově dobíjet. Novinka zatím není pro český trh dostupná, my jsme si ji ale s předstihem mohli vyzkoušet.

O zařazení do prodeje v tuzemsku zatím výrobce definitivně nerozhodl. Soudě podle cen v některých evropských zemích (např. Francie, Rakousko, Polsko), za tím může být právě poměrně vysoká cenovka, která by v prostém přepočtu mohla atakovat hranici 35 tisíc korun, a to už je opravdu hodně. Huawei P40 Pro+ přišel na trh s poměrně velkým časovým odstupem proti ne až tolik odlišnému P40 Pro a navíc už je za dveřmi obvyklá podzimní novinka z řady Mate. Uvedení tohoto modelu do prodeje tak moc velký komerční smysl nedává.

To ale neznamená, že jde o špatné zařízení. Naopak. Snoubí v sobě veškeré špičkové technologie, které je Huawei momentálně schopen nabídnout. Samozřejmě i tento model je poznamenán chybějícími aplikacemi a službami Googlu, Huawei se ale manko snaží dohnat vlastními službami HMS, stále se rozrůstající nabídkou aplikací v marketu AppGallery a kromě agregátoru instalátorů aplikací (souborů ve formátu .apk) MoreApps přidává i nový vyhledávač aplikací Petal Search. Ten najdete předinstalovaný přímo v telefonu a funguje podobně jako vyhledávací políčko Googlu.

Dva teleobjektivy a až 100násobný zoom

Mnoho funkcí i vlastností má P40 Pro+ stejných jako jeho bezplusový sourozenec, třeba z přední displejové strany je od sebe nerozeznáte. Záda už se ale liší. P40 Pro má pouze čtyři objektivy fotoaparátu a různé barevné varianty, P40 Pro+ má objektivů pět a záda jsou místo skla vyrobena z keramiky a mají buď bílou nebo černou barvu. Námi testovaná bílá vypadá opravdu elegantně a poměrně luxusně. „Plusko“ je ještě o něco tlustší a pocitově i těžší, může za to pokročilejší optika uvnitř modulu fotoaparátu.

Primární (50Mpx), širokoúhlý (40Mpx) snímač a malá 3D (ToF) kamerka pro snímání hloubky ostrosti jsou stejné jako u P40 Pro. Nově ale přicházejí rovnou dva teleobjektivy (8 Mpx, 10× optický zoom a 8 Mpx, 3× optický zoom, oba hardwarově stabilizované). Díky nim, skládání obrazu a využití obrovské bodové plochy prvních dvou jmenovaných senzorů dokáže telefon softwarově přiblížit scénu na stonásobek (maximální bezztrátová hodnota, tzv. hybridní zoom, je 20×). V praxi mnohem využitelnější jsou ale právě nativní hodnoty čoček dvou teleobjektivů, tedy optické přiblížení 3× nebo 10×. Zejména desetinásobný zoom je zřejmě to nejlepší, co jsme na mobilech zatím viděli.

Dalším drobným vylepšením proti P40 Pro, které ale stěží odůvodníte zhruba osmitisícovým cenovým příplatkem, je rychlejší funkce bezdrátového nabíjení. Místo 27 W podporuje výkon až 40 W, ale musíte k tomu mít samozřejmě adekvátně výkonnou dobíjecí podložku SuperCharge přímo od Huawei. Posledním rozdílem je větší vnitřní úložiště. P40 Pro+ přichází ve verzi 8 + 512 GB a stále je tu i možnost dalšího rozšíření pomocí vlastní paměťové karty NM Card.

Telefon podporuje i 5G sítě a jedno číslo lze uložit na eSIM kartu. Huawei P40 Pro+ je bezesporu krásný a propracovaný špičkový telefon, který ale nepřichází v ideální čas (jednak s velkým odstupem od velmi podobného P40 Pro, jednak krátce před uvedením nového Mate) a k tomu má hodně vysoko nastavenou cenu. Uvedení do prodeje v Česku je otázkou, nicméně opravdoví fanoušci značky, pokročilých technologií a skvělých fotek by tento mobil ocenit dokázali.