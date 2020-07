Vzkříšení chytrých hodinek. Qualcomm oznámil platformu Snapdragon Wear 4100

Qualcomm představil dvě nové platformy pro chytré hodinky, které nesou označení Snapdragon Wear 4100 a Wear 4100+. Jediným rozdílem je přítomnost Always-On koprocesoru (AON) u plusové varianty, který je využíván pro úspornější nenáročné úlohy. Jinak mezi oběma nenajdeme žádné velké rozdíly. Celkově je Wear 4100 až o 85 % výkonnější, než zastaralá platforma Wear 3100. Ta byla sice představena před dvěma lety, ovšem využívala procesorová jádra Cortex-A7 z roku 2011...

Qualcomm měl skvělou možnost, jak do hodinek dostat energeticky efektivnější čipset, ovšem úspěšně ji prováhal. Wear 4100 je postavena na Snapdragonu 429, a to znamená použití 12nm výrobní technologie. Jistě, Wear 3100 byla 28nm, 10nm technologie by však byla daleko efektivnější. Použitým čipsetem je 1,7GHz čtyřjádro (Cortex-A53), které doplňuje grafický čip Adreno 504, podporovány jsou 750MHz pamětí LPDDR3 a úložiště typu eMMC 4.5. Snapdragon Wear 4100 dokonce podporuje až 16MPx fotoaparáty, ovšem doba, kdy bylo cool fotit hodinkami, už dávno pominula...

Představení Snapdragon Wear 4100 pro chytré hodinky:

Koprocesor AON se podílí na vyšší výdrži pro jedno nabití, sám o sobě zvládá prostředí v tzv. Ambient módu vykreslit v 64 tisících barevných odstínech, což je oproti původním 16 barvám dost výrazný rozdíl. AON se stará i o monitoring spánku, počítání kroků, budíky, stopky, o vibrační odezvu či o vzbuzení hodinek, jakmile si je přiblíže směrem k obličeje. Wear 4100 podporuje Wi-Fi, Bluetooth 5.0 a GPS, samostatný LTE modem podporuje sítě v rychlostních specifikacích Cat.4.

V hodinkách postavených na Wear 4100 může běžet Wear OS od Googlu či jeho open-source verze. Prvotinou s Wear 4100 jsou dnes oznámené Mobvoi TicWatch Pro 3, brzy se k nim přidají i hodinky od firem Suunto a Imoo.