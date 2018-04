Vzpomínáme na magnetofon, ale takhle rozhodně nevypadal. Elbow je menší než kazeta

Geniální myšlenka, která přišla asi 20 let poté, co by opravdu dávala smysl. Můžete tomu říkat problémy s financováním, nebo chyba podnikatelského plánu, ale tvůrci se nakonec rozhodli tento projekt ukončit, kapesní magnetofon Elbow se tedy do prodeje nedostane. Představíme jej tedy jen velmi stručně a vlastně to velmi dobře obstará produktové video:

Také vás jeho konstrukce nadchla? Ale sami sobě odpovězte, jestli byste ještě našli kazety, které by stály za poslech a jestli byste je vyměnili za Spotify, Apple Music, MP3, FLAC a digitální hudbu obecně.