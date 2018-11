What3Words je navigační revoluce. Jakýkoliv bod na Zemi určí pouhými třemi slovy

Americký startup What3Words rozdělil celý zemský povrch na čtverce o straně 3 × 3 metry a každému z nich přidělil unikátní adresu sestávající ze tří anglických slov. Posuďte sami, který zápis stejného místa je jednodušší, který snáze předáte někomu třeba při telefonickém hovoru...

37 Formby Ave, Stanmore, HA7 2LA, Velká Británie

51°35'43.1"N 0°18'33.8"W

send.format.forks

A to jde o konkrétní adresu. Co když půjde o polohu auta na rozlehlém parkovišti? Nebo místo uprostřed pouště? Obzvláště užitečný je takový systém v zemích, které nemají adresní systém (a ne, není to až taková exotika, bez sofistikovaného adresního systému je až 75 % zemí světa).

Kombinace tří slov dává takový počet kombinací, že je celosvětová čtvercová síť o třímetrovém dílku ani zdaleka nevyčerpá. Tvůrci mysleli i na takové detaily, že jsou dvě podobně znějící adresy (table.chair.damp vs. table.chair.lamp) dostatečně daleko od sebe (jiné polokoule). Měly by se tím eliminovat veškeré problémy se špatným hláskováním.



Čtverce s unikátní trojslovnou adresou jsou tak malé, že i váš dům jich má několik. Takže si můžete vybrat, kterou budete používat.

Služba je na webu, má mobilní aplikace (Android, Apple iOS), které pracují i v offline režimu (jen mapové podklady pak chybí), k dispozici jsou API pro vývojáře, kteří tak mohou systém vestavět do svých služeb.

Líbí se vám What3Words? Bude se líbit i systém Open Location Codes:

Velkým trumfem je, že vás What3Words nenutí používat jinou mapovou nebo navigační aplikaci. Prostě jen v appce What3Words zvolíte, že chcete navigovat přes Waze a pak už je všechno tak, jak to znáte.

Představení W3W na videu: