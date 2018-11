What’s Next, Europe? Praha bude hostit stovky nejlepších start-upů z celé Evropy

Až pět stovek mladých technologických firem z celé Evropy příští rok v dubnu zamíří do Prahy. V Kongresovém centru se před dvěma tisíci návštěvníky utkají v rámci kontinentálního finále konference Startup World Cup & Summit. Vítěz zamíří do Silicon Valley, kde se utká o přízeň investorů s konkurencí z celého světa.

Výherci národních kol start-upové soutěže, kteří do Prahy přijedou, se kromě cesty do USA utkají také o půl milionu dolarů. Celou akci bude zastřešovat téma „What’s Next, Europe?“, které má poukázat na stav start-upové scény na evropském kontinentu a zároveň mladým firmám pomoci v získávání zkušeností. Kromě investorů a zástupců fondů se akce zúčastní také podnikatelé, kteří mají za sebou úspěšné globální projekty.

Tím nejvýznamnějším bude James Quarles, bývalý regionální ředitel Facebooku a donedávna viceprezident aplikace Instagram. V současnosti je šéfem sportovní aplikace Strava, kterou na celém světě využívají desítky milionů uživatelů. Dalšími účastníky budou například šéf Avastu Vince Steckler nebo veterán amerického Applu John Rizzo.

„Chceme poukázat na to, že starý kontinent skrývá obrovský potenciál talentovaní vývojáři ve středu Evropy, skvělí designéři na severu i jihu, ostřílení byznysmeni na západě. Přesto nám řada věcí chybí, ať už jde o americké sebevědomí a umění prezentovat nebo o dostatečnou otevřenost vnitřního trhu,“ říká Václav Pavlečka ze společnosti Air Ventures, která akci pořádá společně s fondem UP 21.

Praha bude hostit celoevropské finále vůbec poprvé, v uplynulých dvou letech se ale v hlavním městě Česka konala regionální kola. V něm před několika lety v něm uspěl například tuzemský start-up Shipvio. České start-upy se příští rok do celoevropského finále dostanou právěskrze regionální kolo zemí V4, kde se utkají s další dvacítkou firem.