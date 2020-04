WhatsApp chystá novinky: přihlášení z více zařízení a mizející zprávy

WhatsApp je nejpoužívanější chatovací platforma na světě a do této pozice se dostala i přes omezení, které většina konkurence nemá – uživatelský účet je vázaný na telefonní číslo a může být přihlášený pouze na jednom mobilním zařízení (plus spárovaný počítač). Přihlášení se ověřuje SMS kódem a když to zkusíte na novém zařízený, to starší se odhlásí. Podle WABetaInfo se to změní, mateřský Facebook umožní přihlášení na více zařízeních.

Funkce byla odhalena ve zdrojovém kódu testovací verze aplikace, v uživatelském rozhraní zatím neprojevuje. Podle zdroje však každá další aktualizace představuje v tomto směru pokrok. Nejvíce energie patrně spotřebovává bezpečnost. Pokud uživatel přejde na jiné zařízení, změní se i šifrovací klíče a vaše kontakty se to dozví pomocí hlášky v chatu: „Změnil se Petrův seznam zařízení. Klepněte pro podrobnější informace.“

Náznaky příprav vícenásobného přihlášení se v kódu WhatsApp objevují už téměř půl roku, není však známo, kdy se dočkáme nasazení do praxe.