WhatsApp ujišťuje, že nečte naše zprávy, ani neodposlouchává hovory. Jaké jsou výhody šifrování?

Uživatelům WhatsAppu nejsou po srsti nové zásady ochrany osobních údajů, které od 8. února umožní sdílet data z WhatsAppu s mateřským Facebookem. Sice se to netýká uživatelů v EU, ale i my musíme „zdánlivě nic neměnící“ podmínky schválit, jinak si WhatsApp brzy nespustíme. Roztočila se diskuze o tom, jaká data a jakým způsobem firma využívá. WhatsApp vysvětluje, že obsah zpráv skutečně nečte, vyzdvihuje další výhody šifrování a vyvrací fámy kolující internetem.

WhatsApp dodává, že změna zásad ochrany osobních údajů nijak neovlivní koncové šifrování, které chrání zprávy před neoprávněným přečtením, což platí i pro WhatsApp a mateřský Facebook. Firma nemá přístup k vaší poloze ani k protokolům volání, WhatsApp nesdílí kontakty s Facebookem. WhatsApp také vyvrací fámy o tom, že by snad Facebook odposlouchával vaše hovory nebo četl soukromé zprávy.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP