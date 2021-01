WhatsApp nově sdílí data s Facebookem. Bez udělení souhlasu jej brzy nespustíte

Pokud jste v těchto dnech spustili u svého smartphonu aplikaci WhatsApp, uvítala vás stejná obrazovka jako ta, kterou můžete vidět v naší galerii. WhatsApp aktualizoval zásady ochrany osobních údajů, které mu explicitně umožňují sdílet vaše informace s mateřskou firmou Facebook. Na odsouhlasení nových podmínek máte čas do 8. února, od kdy je nastavena jejich platnost. Jinými slovy, pokud souhlas udělit neplánujete, WhatsApp už si brzy nespustíte.

Úvodní obrazovka se tváří dost nevinně. Vidíte na ní velké tlačítko AGREE (Souhlasím), ovšem ke znění samotných podmínek se musíte proklikat přes odkazy, které jsou na této konkrétní stránce psané vůbec tím nejmenším písmem. A není divu, v podmínkách se totiž dočtete velmi znepokojivá zjištění.

V nových podmínkách se na několika místech uvádí, že data získaná aplikací WhatsApp mohou být nově využita firmami, které vlastní či spravuje Facebook. Mezi sbíraná data patří „uživatelská telefonní čísla, transakční data, informace vztažené ke službám, informace o tom, jak interagujete s ostatními (včetně firem), informace o používaném mobilním zařízení, vaše IP adresa a další...“

WhatsApp sice již v roce 2016 oznámil, že bude sdílet informace s Facebookem, ovšem tehdy jste ještě mohli sběr dat alespoň částečně omezit tím, že jste se z personalizovaného sběru dat odhlásili. To však u nových podmínek není možné, buď s nimi budete souhlasit, nebo si WhatsApp už nespustíte. V podmínkách služby je nově stanoveno, že WhatsApp může získávat vaše informace z jiných aplikací Facebooku, příp. je může dalším aplikacím sám poskytovat. A to za účelem „běhu, poskytnutí, vylepšení, porozumění, customizaci, podpory a marketingu služeb a nabídek, včetně produktů společnosti Facebook“.

Tento posun v rétorice firmy je na hony vzdálen od hesla „respect for your privacy“, kterým se WhatsApp chlubí již od svého založení. Např. v roce 2016 zavedl ve všech chatech koncové šifrování. Mluvčí WhatsAppu uvedl, že na ty, kteří si omezili sběr dat již v roce 2016, se nové podmínky vztahovat nebudou. Ovšem, to se v jejich aktuálním znění nikde explicitně nedočtete. Podle vyjádření Facebooku jsou změny podmínek zaměřeny zejména na to, jak firmy přes WhatsApp interagují se svými zákazníky. Jenže, změn je v textu daleko více...

Niamh Sweeney, Director of Policy for WhatsApp EMEA, na Twitteru reagoval s prohlášením, ve kterém uvádí, že se evropští uživatelé se sdílení dat bát nemusí. Podle jeho vyjádření se data evropských uživatelů WhatsApp nedostanou k Facebooku, tedy alespoň ne za účelem cílených reklam. A pokud s novými podmínkami služby souhlasit nebudete, bude podle Sweeneyho WhatsApp neustále dostupný. Jenže to je pravý opak toho, co hlásí úvodní stránka aplikace!

Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to join Signal right now (we can barely register our excitement). We are working with carriers to resolve this as quickly as possible. Hang in there.