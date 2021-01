WhatsApp odkládá změnu podmínek a znovu vysvětluje, co je vlastně nového

Za posledních pár týdnů vznikl kolem WhatsApp pořádný guláš. Nové podmínky se liší v EU a ve zbytku světa, média všechno smíchala dohromady, uživatelé do toho přidali letité hoaxy a typicky panické reakce v podobě mazání aplikace. Výsledek? WhatsApp odkládá změnu podmínek z původního 8. února na 15. května. WhatsApp si bere více času, aby vysvětlil, co je nového, co naopak zůstává beze změny.

Na šifrování zpráv a tedy zabezpečení komunikace se nic nemění. Nikdo nebude číst obsah vašich zpráv, ani odposlouchávat hovory. WhatsApp skutečně bude předávat více informací mateřskému Facebooku, ale platí to pouze ve „zbytku světa“, nikoliv zde v Evropské Unii.

Změny zakotvené v nových podmínkách se týkají funkcí pro společnosti (WhatsApp Business, tj. když vy jako zákazník komunikujete s firmou přes WhatsApp, podrobněji vysvětleno zde). Nová je i možnost prohlédnout si informace o tom, jak WhatsApp shromažďuje a používá uživatelská data.