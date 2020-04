Widgety na ploše. Apple po 11 letech dožene Android (a zase to udělá lépe)

Uniklý build iOS 14 odhaluje připravované novinky, které se na podzim dostanou do miliónů iPhonů. To nejzajímavější našel v kódu 9To5Mac. Apple konečně dovolí přidávat widgety na domovskou obrazovku iPhonu.

Škarohlídové řeknou, že Apple po 11 letech konečně dožene Android. Jak ale historie opakovaně ukázala, dá se předpokládat, že Apple nastaví vývojářům pravidla a widgety budou vypadat a fungovat lépe než na nesourodém Androidu.

Abychom Applu nekřivdili: i u něj mají widgety historii. Poprvé je představil už před šesti lety s iOS 8. Tehdy ale v trochu nešťastné podobě, kdy byly pevnou součástí stahovací lišty. Později se pro ně vyhradila nultá plocha a dnes je vyvoláte i dlouhým podržením ikonek aplikací.

Dalším posun loni přinesl iPadOS, kde lze widgety připnout na okraj domovské obrazovky. U menšího displeje iPhonu to možné není, proto jsme zvědaví, jak se v Applu s problémem popasovali. Dopadne to tak, jak ukazují grafické koncepty v galerii?

A další novinky? Takhle má vypadat nové nastavení tapety, které budou rozřazené podle kolekcí a půjde u nich přizpůsobit odstín či nastavit barevný přechod:

Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkI