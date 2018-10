Windows 10 spolupracují s Androidem a my doufáme, že je to jen začátek

Kolegové na Živě.cz píší o velké podzimní aktualizaci Windows 10, my jsme si před kameru vytáhli pouze novinku týkající se spolupráce počítače a mobilu s Androidem. Aplikace Váš telefon (v anglické verzi Your Phone) umí z telefonu vytáhnout obrázky a SMS zprávy. Fotky můžete zobrazit, přetáhnout do jiné složky, či jiné aplikace, na SMS můžete odpovídat.

Vše funguje pouze přes Wi-Fi, přičemž telefon, s nainstalovanou aplikací, musí být na stejné síti jako počítač. Microsoft tak kopíruje podobnou funkčnost, jako mají oblíbené Push Bullet či Air Droid, zatím mu to ale příliš nejde – Váš telefon toho moc neumí a má problém udržet stabilní spojení. Do budoucna plánuje i zrcadlit obrazovku z telefonu a díky tomu ovládat nainstalované aplikace, zatím se ale o funkci ví jen to, že by měla dorazit někdy později.