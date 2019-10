Windows převezmou hovor z Androidu, novinku už můžete vyzkoušet

Microsoft pracuje na vylepšování své aplikace Váš telefon (Your Phone), jejímž cílem je užší integrace mobilu a počítače. Nejnovější verze (součást testovacího sestavení Windows Insider 18999) přináší podporu pro telefonní hovory přes připojený mobil s Androidem. Už v létě aplikace přinesla notifikace z mobilu, možnost z Windows odpovídat na zprávy podporovaných komunikačních aplikací.

Podpora telefonování

Aplikace Váš telefon funguje na Windows 10 (sestavení 18362.356 či novější a počítač musí mít Bluetooth) a do mobilu (minimálně Android 7) je nutné nainstalovat Your Phone Companion - Link to Windows, který zajišťuje komunikaci mezi oběma zařízeními. Díky novince už nebudete muset vytahovat telefon, abyste přijali příchozí hovor nebo někomu zatelefonovali. Co aplikace nabídne?

Možnost přijímat příchozí hovory přímo z počítače.

Vytáčení telefonních hovorů na číselníku nebo ze seznamu kontaktů.

Odmítnutí příchozího hovoru z PC s možností odeslání uživatelsky definovatelné zprávy, nebo s přesměrováním do hlasové schránky.

Přístup k seznamu posledních hovorů z počítače. Klepnutím na položku je možné zavolat danému kontaktu.

Jednoduchý přenos hovorů mezi počítačem a telefonem.

Microsoft dále konstatuje, že v některých případech může funkce Hovory vyžadovat opětovné spárování mobilního telefonu a počítače. Pokud jste obě zařízení dříve spárovali a potýkáte se s problémy, mělo by stačit zrušit párování a znovu projít celým procesem nastavení.