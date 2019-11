Withings BPM Core: Krevní tlak, EKG a stetoskop v jednom sofistikovaném měřáku. Nebo byste radši hodinky?

Největší technologické firmy světa se snaží nacpat technologie pro sledování lidského zdraví do hodinek – to abychom je měli stále po ruce. Ale taková řešení jsou obvykle kompromisní. Pokud kompromisy nehodláte dělat, pravděpodobně budete chtít něco většího, spolehlivějšího…

Něco na paži

Společnost Withings přináší na český trh Withings BPM Core. Je to první volně prodejné zařízení s funkcí měření tlaku, EKG a digitálním stetoskopem, který naslouchá srdečním abnormalitám. Výrobce jej označuje za nejpokročilejší domácí kardiovaskulární monitor na světě. Dokáže detekovat vážné ohrožení v podobě onemocnění srdečních chlopní, nebo fibrilace síní, což je hlavní faktor vzniku mrtvice.

Lidé s vysokým tlakem bývají více ohroženi rizikem poškození chlopní a fibrilace síní, několik klinických studií prokázalo silnou korelaci mezi těmito třemi stavy. Fibrilace síní však bývá často nedostatečně diagnostikována, protože symptomy nejsou kontinuální a mohou být snadno přehlídnuty během návštěvy u lékaře. Onemocnění srdečních chlopní pak bývají asymptomatická na samotném počátku. Možnost sledovat všechny tyto tři podmínky současně zcela mění pravidla hry. To vše v klidu domácího prostředí, bez „efektu bílého pláště“ a hlavně výrazně častěji než při občasných návštěvách lékaře.

Během pouhých 90 vteřin může Withings BPM Core provést všechna tato měření. Srdeční tep, krevní tlak a zaznamenávání EKG jsou zobrazovány na LED displeji a zároveň přenášeny do aplikace Health Mate v telefonu. EKG hodnoty a záznamy ze stetoskopu jsou vyobrazeny v aplikaci spolu s kvalitou EKG signálu (normální sinusový rytmus, fibrilace síní nebo neprůkazné) a potenciální detekcí onemocnění srdečních chlopní. Všechna data, měření, grafy a stetoskopické záznamy mohou být okamžitě sdíleny s osobním kardiologem a lékařem.

Withings BPM Core je dostupný u vybraných prodejců za doporučenou cenu 6 590 Kč (aktuální cena na HledejCeny.cz: až ).

Něco na zápěstí

Pokud byste přece jen radši něco drobného na zápěstí, do prodeje jdou také krásné analogové hodinky Withings Move ECG, které skrývají chytré funkce a umí změřit EKG. Zaujmou i výdrží baterie až jeden rok, automaticky rozpoznají sportovní aktivity a měří kvalitu spánku.

Move ECG obsahuje tři elektrody, z nichž dvě jsou diskrétně integrovány do těla hodinek. Třetí se skrývá v ocelovém pouzdře. Pokud uživatelé zaznamenají příznaky jako je palpitace, stačí jednoduše stisknout postranní tlačítko, dotknout se obou stran hodinek po obvodu rámečku a měření EKG může začít prakticky kdykoliv a kdekoliv. Po 30 vteřinách vibrace upozorní, že je hotovo, informace se zobrazí na připojeném chytrém telefonu.

Hodinky se automaticky synchronizují s aplikací Health Mate, která okamžitě klasifikuje srdeční rytmus. Během měření mohou uživatelé živě sledovat svůj elektrokardiogram v aplikaci, ale měření je také možné bez přítomnosti telefonu. Data se uloží do paměti hodinek a synchronizují se do telefonu, jakmile to bude možné. Naměřená data mohou být vygenerována do PDF souboru a sdílena s lékařem, který může včasně pomoci s diagnózou a prevencí.

Withings Move ECG lze u vybraných prodejců zakoupit za doporučenou cenu 3 390 Kč v černé verzi s černým silikonovým řemínkem, nebo v bílé variantě s modrým řemínkem. Aktuální ceny na HledejCeny.cz: až ).

