Withings ScanWatch: První hodinky na světě, které změří EKG i spánkovou apnoi

Withings na veletrhu CES představil hodinky ScanWatch, které na pohled vypadají jako většina starších modelů značky. Jsou to však první hodinky na světě, které měří EKG a spánkovou apnoi. Dýnko hodinek je tedy poseté haldou senzorů...

Schopnost měřit EKG se po uvedení této funkce v Apple Watch rozrůstá a Withings nechce chybět. Měření probíhá podobně, jako v jiných modelech. Po spuštění funkce stačí držet hodinky jedním prstem cca na 1. a druhým cca na 8. hodině. Na kruhovém displeji na pozici 12. hodiny se zobrazuje průběh měření.

Unikátní je detekce spánkové apnoe, což je opakované a nekontrolované zadržení dechu, které dlouhodobě vede ke zvýšení rizika rozvoje kardiovaskulárních chorob. K měření slouží optický senzor, který zjišťuje množství kyslíku v krvi. Withings se snaží získat patřičné certifikace od FDA ve Spojených státech a od EMA v Evropě. K tomu by mělo dojít v druhém čtvrtletí 2020, ScanWatch by se pak prodávaly jako certifikované zdravotnické zařízení.

Sport, safír a přijatelná cena

Hodinky také umí měřit aktivitu ve více jak 30 druzích sportu, nabízejí krokoměr, mají vestavěnou GPS a jsou vodotěsné a to až do 50 m po dobu 10 minut. Samozřejmě také ukazují notifikace z propojeného telefonu, pro který se nabízí i podrobná aplikace, ve které se dozvíte všechny potřebné hodinkami naměřené hodnoty napříč časem. Integrovaný displej je na to totiž příliš malý. Je monochromatický, technologie PMOLED a ovládá se digitální korunkou.

Hodinky Withings ScanWatch vydrží na jedno nabití až 30 dnů a jsou k dispozici ve dvou velikostech. 38mm vás vyjde na 250 € (cca 6 300 Kč) a 42mm na 299 € (cca 7 550 Kč). Barevná varianta se liší dle číselníku a je buď bílá nebo černá. Ten je krytý safírovým sklem.