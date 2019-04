Wizards Unite se blíží! Rezervujte si svá jména z Pokémon Go a Ingressu Prime

Další potenciální mobilní hit, Harry Potter: Wizards Unite, se blíží na displeje smartphonů. Hra, která má nastavený debut na letošní rok by mohla dorazit ještě před prázdninami. Niantic, vydavatel hry, totiž až do 30. dubna umožňuje stávajícím hráčům rezervovat svou herní přezdívku z Pokémon Go, resp. jméno agenta z Ingressu Prime, aby vám toto jméno zůstalo i u nové hry na motivy Harryho Pottera.

Rezervace uživatelského jména probíhá na těchto stránkách. Stačí si vybrat, ze které hry chcete přezdívku přenést, vyplnit účet a heslo a potvrdit uživatelské jméno z databáze, které je s vámi spjato. Pouze u pokémonských účtů PTC nelze rezervaci provést přímo, je třeba účet nalinkovat k Facebooku či ke Google účtu. V případě, že dva uživatelé používají v Pokémon Go a Ingressu stejné uživatelské jméno, bude ve Wizards Unite přiděleno tomu, kdo si o něj zažádá nejdříve. V případě, že jste zmiňované hry nehráli nebo si chcete zvolit jméno nové, je třeba počkat až na oficiální start hry.

Teaser k mobilní hře Harry Potter: Wizards Unite:

Zdroj Nianticlabs