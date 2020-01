WSJ: Facebook zrušil plány na zavedení reklamy do WhatsApp

Podle zprávy The Wall Street Journal se Facebook vzdal plánů na zobrazování reklam v aplikaci WhatsApp. Uvádí, že byl rozpuštěn celý tým, který se staral o integraci reklamy do služby.

Zpráva uvádí, že z aktuálního kódu aplikace zmizely veškeré kroky vedoucí k zavedení reklam. To znamená zásadní posun ve snaze Facebooku o monetizaci WhatsApp. Než Facebook platformu koupil, požadovala roční předplatné, od akvizice je zcela zdarma.

Myšlenka Facebooku integrovat reklamy do WhatsAppu byla kontroverzní už od začátku. Dokonce tato iniciativa způsobila spor mezi zakladateli sítě Janem Koumem a Brianem Actonem a vedením Facebooku, oba firmu nakonec opustili. I když je tedy situace kolem reklamy aktuálně u ledu, pořád je prý ve hře pokusit se nějak protlačit placený obsah do záložky Stav. Díky němu by zejména různé společnosti mohly mít snazší komunikaci se svými zákazníky. Jestli a kdy popřípadě by se tak mohlo stát, známo není.