iPhone X v benchmarku Geekbench překonal MacBook Air s procesorem Intel Core i5. Ne že bychom jednomu benchmarku přikládali zásadní význam, ale stejně nás to přivedlo na myšlenku srovnat dva světy – procesory ARM a rodinu x86.

Má vůbec smysl nějaké srovnání výkonu? Intel to zkoušel v mobilech, mnozí to zkoušeli s ARM na počítačích. Proč to nedopadlo? Jaká je perspektiva obou platforem?