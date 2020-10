Xbox Game Pass Ultimate. Paříme Xbox hry na Androidu a je to parádní zábava

Microsoft v polovině září spustil ve 22 vybraných zemích betaverzi aplikace Xbox Game Pass Ultimate, která na Androidu umožňuje hraní streamovaných her ze serverů amerického giganta. V praxi se tak díváme na přímou konkurenci GeForce Now, která však nevyžaduje, abyste hry fyzicky vlastnili, na druhou stranu je nutnou podmínkou připojený gamepad. Již od spuštění streamovací službu od Microsoftu testujeme, a článku se od nás dozvíte první dojmy. Jak streamování funguje, a na jaké zádrhely můžete při hraní narazit?

Prvotní nastavení

Základní předpoklady jsou zřejmé, budete potřebovat telefon s Androidem a aplikaci Xbox Game Pass, kterou si stáhnete na Google Play či na Galaxy Storu. Prvním krokem bude přihlášení k Microsoft účtu, pokud jej ještě nemáte, můžete si jej vytvořit. Na webovém rozhraní služby Xbox Game Pass Ultimate je třeba následně aktivovat členství ke službě, popř. k účtu přiřadit kód, který vám nadělí několik týdnů bezplatného využívání služby. Jeden takový jsme našli i u našeho herního ovladače Xbox Wireless. Uplatnit jej můžete zde.

Pokud nechcete do služby přidávat platební kartu s automatickým obnovením předplatného, lze v Česku samostatně zakoupit herní kódy s předplatným. Měsíc vychází na 339 Kč, tříměsíční pak na 999 Kč. Nespleťte si však předplatné s levnějšími kódy pro Xbox Game Pass (chybí slůvko Ultimate), které vám nezpřístupní streamování her do smartphonu s Androidem. A herní kód může být třeba vhodný i jako vánoční dárek pro mobilní hráče, samozřejmě s přibaleným gamepadem...

Co budete pro zprovoznění Xbox Game Pass Ultimate potřebovat:

tablet s Androidem nebo alespoň velký smartphone (např. Note20 Ultra)

gamepad - Razer Kishi, MOGA XP6-X+ nebo bezdrátový Xbox ovladač s přídavným držákem od firmy MOGA (ve všech případech investice minimálně 2 000 Kč)

přihlášení ke službě Ultimate - 339 Kč/měsíc, první měsíc platí zvýhodněné členství za 25,90 Kč

kvalitní internetové připojení (min. 10 Mb/s, lépe 20 Mb/s), ideálně na 5GHz Wi-Fi

V prvé řadě budete ze základní aplikace zřejmě trochu zmatení, protože Microsoft do aplikace sdružuje i hry určené pro Xbox a pro platformu PC. Vás ale bude zajímat záložka Cloud, ve které najdete hry určené pro streamování do mobilů a tabletů s Androidem.



Přes 150 Xbox her dostupných ke streamování do mobilu je rozděleno do osmi žánrů

Hned na začátku máte k dispozici naposledy hrané hry, následují výběry „Skvělé hraní na mobilu“, „Naposledy přidané“ a „Nejoblíbenější“. Nám se však osvědčilo vybrat si hru podle žánrů, které jsou zobrazeny o něco níže. K dispozici jsou Indie, Rodinné, Střílečky, Akční a Adventury, Zápasy a bitky, Strategie, Simulátory a RPG hry.

Redakční představení služby Xbox Game Pass Ultimate:

Spuštění her trvá trochu déle než u GeForce Now, zhruba půlminutu, služba od Microsoftu však má jednu velkou výhodu. AAA tituly fyzicky vůbec nemusíte vlastnit, takže se vyhnete jakýmkoliv investicím navíc. U zmiňované streamovací služby od Nvidie je třeba, abyste hry měly zakoupeny pod některou z herních platforem (Steam, Epic, apod.). To u streamovaných Xbox her není třeba, v praxi si tak můžete vyzkoušet i „neznámé“ hry, které byste si sami nikdy nekoupili, a často budete příjemně překvapeni.



Aplikace Xbox Game Pass a náhledy jednotlivých her. Stačí kliknout na „Hrát“, počkat půlminutu a následně se s podporovaným ovladačem vrhnout do hry

Streamování probíhá v kvalitě 720p (60 fps), takže se i díky menšímu mobilnímu displeji hodí hrát hry, kde nebudete číst kvanta drobného textu. V závislosti na spuštěné hře můžete za hodinu hraní stáhnout i přes 2 GB dat. Za deset dní hraní byla stabilita připojení bezproblémová, výpadek jsme registrovali jen dvakrát, jednou nám „vypadla“ Wi-Fi, podruhé byla technická chyba na straně Microsoftu. Po ukončení hraní však můžete rychle podat zpětnou vazbu, což se hodí, protože se služba stále nachází v betaverzi.

Vybrané hry dostupné ke streamování do mobilu:

The Withcher III: Wild Hunt

Fallout 76

Middle-earth: Shadow of War

Pillars of Eternity

Batman: Arkham Knight

Mortal Kombat X

Destiny 2

Halo 5: Guardians

Resident Evil 7 Biohazard

Cities: Skylines

O kvalitě hraní prakticky rozhoduje jen jediná věc - kvalita internetového připojení. Microsoft uvádí jako minimální download 10 Mb/s, v praxi však vidíme minimum spíše na dvojnásobku. Xbox Game Pass Ultimate je datově náročnější, než GeForce Now, ale záleží také na konkrétní hře. Witcher III a Two Point Hospital běžely bez problémů na 15 MB/s síti, při hraní ARK Survival a Munchkin byly vidět grafické artefakty i při rychlosti 20 MB/s na jiné síti. Obě testované sítě běžely na 2,4 GHz na volném kanálu s minimálním zarušením pásma.



Zapomněli jste připojit ovladač, jednou za čas stream vypadne, ovšem hned dojde ke znovupřipojení. Po ukončení hry můžete rychle poskytnout zpětnou vazbu. Postup v hrách se ukládá do cloudu

V praxi je však vhodné využít 5GHz Wi-Fi se stabilnějším připojením, většími přenosovými rychlostmi a s menším rušením pásma. Pokud budete na vesnici, bude 2,4 GHz pásmo víceméně volné, pokud budete uprostřed panelákového komplexu, bude hraní na 2,4 GHz postrádat smysl.

Zrcadlit hraní na televizi? Ano, jde to!

Pokud máte smartphone, který dokáže zrcadlit obsah na televizi, asi vás napadlo konzoli Xbox úplně obejít a zrcadlit hraní na domácí chytré televizi. Můžeme potvrdit, že to funguje, jen musíte obejít úvodní omezení. Microsoft se totiž někdy zrcadlení (např. přes Screen Mirroring, resp. Smart View u zařízení řady Galaxy) brání, protože při spuštění hry na televizi vidíte jen černou obrazovku. A hra se vám nespustí ani v telefonu.



Streamované hry si můžete zrcadlit na domácí televizi a kompletně tak obejít herní konzoli Xbox. Vyzkoušeli jsme si to u The Witcher III, Resident Evil 7 Biohazard nebo u Pillars of Eternity

Stačí však vybrat hru, kterou chcete, a až poté ze zástupců v horní liště aktivovat Smart View a připojit se k televizi. Zrcadlení najednou začne fungovat, takže můžete telefon vyjmout z držáku a ovladačem hrát na televizi podobně, jako byste měli vedle ní spuštěný Xbox. Herní zvuk se bude linout přímo z televize, musíte však počítat s větší náročností na Wi-Fi síť, a také s poklesem grafické kvality na re-stramu do televize. Při našem testování však nenastaly žádné větší problémy, které by ovlivnily kvalitu hraní.

Velký příslib do budoucna

Pokud překousnete grafické zpracování aplikace pro Android, je hraní na mobilu s Gamepadem skvělé. Zabaví vás na dlouho a na výběr je spousta her a potenciálně stovky hodin zábavy ve slušné grafické kvalitě. Můžete si zahrát AAA tituly původně určené pro Xbox či objevit nové hry bez jakékoliv investice. Budete potřebovat jen ovladač a stabilní připojení k internetu. Pokud jste navíc bývalí či aktuální konzoloví hráči (PlayStation, Switch nebo Xbox), budete při ovládání her na konzolových ovladačích jako doma.

Oficiální představení služby Xbox Game Pass Ultimate:

Streamovaným hrám věštíme velkou budoucnost. Jistě, musíte být neustále online, ovšem jakmile se za několik (desítek) let rozšíří 5G sítě a (snad) eliminují nesmyslně nízké FUP limity, budete si moci zahrát hru v konzolové kvalitě prakticky kdekoliv. V současnosti jste limitováni pobytem poblíž Wi-Fi routeru, s Xboxem však také neběháte po městě, takže v tom nevidíme žádný rozdíl, ještě, když si můžete hru zrcadlit do blízké televize.

V neposlední řadě se nám líbí, jak do segmentu cloudového hraní Microsoft neuvěřitelně „šlape“. Už teď nabízí hry od známých vývojářských studií, k nimž se brzy přidají i hry od studia Bethesda, které Microsoft nedávno odkoupil spolu s dalšími sesterskými společnostmi. V listopadu bude do Xbox Game Pass Ultimate zařazeno předplatné od EA Play, které umožní vyzkoušet nové hry od EA po omezenou dobu až 10 dní před oficiálním vydáním.

Xbox Game Pass Ultimate bude, dříve nebo později, pro herní studia znamenat to stejné, co Netflix pro filmy a seriály. Microsoft má skvěle našlápnuto.