„Xi je můj přítel,“ napsal Trump a uvalil cla na zbylý čínský export. Sony zdraží PlayStation, Apple přesune výrobu

Americký prezident Trump zvládl v jedné zprávě na Twitteru označit čínského prezidenta Xi za svého přítele a obvinit ho z pokračujícího exportu Fentanylu, kvůli kterému dál umírají Američané. Vyjádřil naděje na pozitivní dialog nad Obchodní dohodou a světlou budoucnost obou zemí. A také oznámil 10% cla na zbývající čínský export v hodnotě 300 miliard dolarů (neplatí pro zboží za 250 miliard, na které už dříve uvalil 25% přirážku).

Nepomohla tedy varování expertů, že cla poškozují americkou ekonomiku a v konečném důsledku je zaplatí američtí občané. První firmy okamžitě oznámily, že na cla zareagují zdražením – z technologických firem se ozvalo Sony, že porostou ceny PlayStationu. Jiné firmy už řadu měsíců pracují na tom, aby se clům vyhnuly – přesunou výrobu mimo Čínu. Takové plány má také Apple, jeho partner Foxconn nedávno potvrdil, že iPhony určené pro americký trh dokáže v relativně krátkém časovém horizontu vyrobit mimo Čínu.

Nově oznámená cla začnou platit 1. září.

...buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and...