Xiaomi Amazfit X: Nádherný náramek se zahnutým displejem míří na Indiegogo

První zmínka o atraktivním náramku Amazfit X padla už v létě, ale to byl spíš skromný teaser, teď konečně víme více. Během příštích dní na Indiegogo odstartuje kampaň, ale spíše než o financování tentokrát půjde o propagaci. Pro českého zájemce to má jeden pozitivní efekt, náramek by měl jít hned se začátkem prodeje objednat také do Česka.

Středobodem všeho je výrazně zahnutý AMOLED panel. Prý se vyrábí postupným ohýbáním při 700°C, má úhlopříčku 2,1", HD rozlišení, jemnost 326 ppi a vysoký jas 430 nitů. Baterie s 220 mAh má vystačit na týden provozu.

Co se funkcí týče, v kontextu chytrých hodinek Amazfit nebude náramek nijak výjimečný, lákat bude především vzhledem. Čekejte měření sportovních aktivit včetně plavání (voděodolnost do 50 metrů), kontinuální měření srdečního tepu, sledování spánku a jednoduché aplikace jako počasí, budík, kompas, ovládání hudebního přehrávače v mobilu…

Notifikace z připojeného telefonu budou pouze pasivní, takže se na ně nedá reagovat. Ciferník sice půjde změnit, ale výběr je omezený a většina je mírně „asijsky-podivná“. Vidět je to už na titulním obrázku, který Amazfit strká do všech vizuálů – proč do nádherného futuristického zařízení cpát ciferník imitující klasické zlaté rafičky? Naopak slibnou novinkou je integrace hlasové asistentky Alexa (i když v našich končinách je její funkčnost omezená).

Kdy kampaň startuje a jaká bude cena, bohužel zatím nevíme.