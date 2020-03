Xiaomi Black Shark 3: Žralok dostal to nejvýkonnější pod sluncem a magnetický konektor navíc

Xiaomi představuje duo herních telefonů Black Shark 3. Zejména varianta Pro je našlapaná nejvýkonnějším hardwarem pod sluncem. Nechybí 7,1" displej, aktuálně nejvýkonnější mobilní procesor Qualcomm Snapdragon 865, podpora 5G, ani ultrarychlé 65W nabíjení a všechno to krotí kapalinové chlazení v měděných heatpipes.

Volit lze mezi 8 a 12GB operační pamětí LPDDR5, úložiště má pouze a jen 256 GB. Displej je vysoce kontrastní AMOLED s rozlišením 1 440 × 3 120 pixelů a hlavně vysokou obnovovací frekvencí 90 Hz. Samplovací frekvence dotykové vrstvy je dokonce 270 Hz, žádný jiný výrobce dnes nenabízí více.

Foťák? Priority jsou jinde...

Fotoaparát na zadní straně je trojitý. Širokoúhlý je 64MPx se světelností f/1,8, ultraširokoúhlý má rozlišení 13 MPx, hloubkový senzor 5 MPx a selfie kamera 20 MPx. Ne že by megapixely dělaly fotku, ale je vidět, že fotografie má Black Sharku nižší prioritu.

Telefon je poměrně robustní. Jeho rozměry jsou 178 × 83 × 10,1 mm a váží 253 g. Jistě za to může i baterie s masivní kapacitou 5 000 mAh. Nabíjet ji můžete až 65W výkonem, 100% kapacity dosáhnete za necelých 40 minut. Zajímavostí je speciální magnetická nabíječka, která se připojuje k zadní straně telefonu – to aby bylo hraní při nabíjení co nejpohodlnější. Dodává však „pouze“ 18 W.

Na herním mobilu snad ani nemohou chybět vyskakovací herní ovladače. Vyjma 5G podporuje telefon i Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou a 3,5mm jack pro klasická sluchátka.

Barevné kombinace jsou dvě – šedá Armor Grey a černá Phantom Black. V Číně začal prodej právě dnes, datum vstupu na globální trh znám zatím není stanovené. Verze s 8 GB RAM stojí 4 699 juanů (cca 19 tisíckorun), 12GB verze pak 4 999 juanů (cca 20 tisíc).

Je tu i levnější základ

K zahození není ani model bez přídomku Pro. Nabízí menší 6,7" displej s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů a k dostání bude v několika paměťových variantách: 8/128 GB, 12/128 GB a 12/256 GB. Baterie má kapacitu 4 720 mAh a dle výběru RAM pamětí se liší rychlost nabíjení od 30 po 65 W.

Telefon je celkově menší (169 × 77 × 10,4 mm) a lehčí (222g). I z toho důvodu, že Xiaomi Black Shark 3 nedisponuje fyzickými ovladači. Zbytek parametrů je totožný s modelem Pro. Telefon je k dispozici ve třech barvách, nejlevnější varianta vyjde na 3 499 juanů (cca 14 tisíc korun).