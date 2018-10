Xiaomi Black Shark Helo: Herní monstrum s AMOLEDem a 10GB RAM je tady!

Xiaomi dnes představilo očekávaného nástupce svého prvního herního smartphonu Black Shark. Telefon nakonec do názvu nedostal číslici 2, nazývá se Black Shark Helo a pod čepicí má hned několik hardwarových novinek.

První smartphone s 10GB RAM

To nejdůležitější hned na začátek. Xiaomi Black Shark Helo je prvním smartphonem na světě, který nabídne hned 10GB RAM! U mobilů naprosto nevídaná záležitost se skutečně stala realitou, a my budeme zvědaví, jak si s takovou porcí (efektivně) poradí Android. Čipset určitě není žádným překvapením, smartphone používá osmijádrový Snapdragon 845 a 256GB úložiště. Pokud budete chtít ušetřit, bude k dostání i verze s poloviční interní pamětí a to, buď s 6GB, nebo 8GB pamětí operační.

Na čipset dosedají dvě trubice kapalinového chlazení, které má zaručit maximální výkon i při hraní těch nejnáročnějších her. A kdyby bylo třeba, slider na boku telefonu aktivuje tzv. „Shark Space“ - telefon ukončí veškeré procesy na pozadí, aby mohl být upřednostněn herní výkon. Nevyměnitelná baterie nabídne kapacitu 4 000 mAh, ve specifikacích nechybí ani podpora Bluetooth 5.0 či LTE.

Základní designové linie zůstávají podobné jako u předchůdce. Telefon však nově dostal 6" AMOLED displej s rozlišením 2 160 × 1 080 pix a také přední stereoreproduktory usídlené v krajních hranách. Široké rámečky nad a pod displejem byly nepatrně zredukovány, a díky chybějící klávese pod displejem se mohla čelní plocha nepatrně zmenšit. Kamerka pro selfie má rozlišení 20 MPx.

Optimalizace se dočkala i zadní strana, kde zmizel „designový paskvil“. Hlavním prvkem je skleněné X, které je lehce vystouplé nad okolní hliníkový povrch přecházející v boky zařízení. Hráčům tak má telefon v ruce držet jako přibitý. Na zádech nemůže chybět duální fotoaparát (20 + 12 MPx), který je doplněn dvoutónovou přisvětlovací diodou a kruhovou čtečkou otisků prstů. Podsvětlené zadní logo vám bude signalizovat příchozí notifikace, a to ve spolupráci se stylovými LED pruhy na pravé a levé hraně.

V plné palbě i se dvěma gamepady

Ve smartphonu poběží Android s nejnovější verzí grafické nadstavby MIUI 10, takže se hráči mohou těšit na opravdu svižné uživatelské rozhraní. Black Shark Helo byl však zatím představen pouze v Číně, takže si na něj zatím musíme nechat zajít chuť. Webová stránka global.blackshark.com stále informuje o „blížících se žralocích“, takže je pravděpodobné, že se brzy dočkáme i globální verze!

A protože máme tu čest s modelem od Xiaomi, koncové ceny vypadají velmi lákavě:

6GB RAM/128GB paměť - cca 10 300 Kč

8GB RAM/128GB paměť - cca 11 300 Kč

10GB RAM/256GB paměť - cca 13 600 Kč

Do prodeje se dostanou nejprve první dvě zmiňované varianty, ke každé z nich Xiaomi přibalí jednu stranu gamepadu, který půjde přidělat k hernímu krytu. V případě 10GB verze budou v krabici rovnou obě strany gamepadu, tato verze se však v Číně nedostane do prodeje dříve, než 12. prosince. A potenciální globální (čti: evropskou) variantu tímto odsouvá až na rok následující.

To byla rychlost! Podívejte se na Unboxing Black Shark Helo:

Zdroj Xiaomi