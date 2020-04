Xiaomi chrlí novinky ve střední třídě. Na český trh se chystají tři nové modely

Xiaomi dnes v globální premiéře představilo nové modely střední třídy. Pod vlastní značkou je to Xiaomi Mi 10 Lite, pod dceřinou značkou potom dvojice Redmi Note 9 a Redmi Note 9 Pro. Se všemi se počítá i pro český trh, do prodeje přijdou zhruba za měsíc.

Řada Redmi Note je jednou z nejprodávanějších u Xiaomi, dodnes prodala firma globálně 110 milionů kusů. Přináší tradičně poctivou výbavu na úrovni střední třídy v kombinaci s dostupnou cenou. Devátá generace obsahuje Full HD+ displej, baterii s kapacitou 5 020 mAh, čtyřnásobný fotoaparát, NFC a prostředí MIUI 11.

Základní model a Pro se liší velikostí úhlopříčky (6,5 vs 6,7 palce), procesorem (Helio G85 vs Snapdragon 720G), rozlišením primárního senzoru (48 vs 64 MPx), umístěním čtečky otisků (na zádech vs na boku), výkonem rychlého kabelového dobíjení (18 vs 30 W) a dalších několika drobnostech).

Aby to bylo ještě zamotanější, existuje i model Redmi Note 9S, velmi podobný modelu Pro, ale bez NFC. Ten je určen pro mimoevropské trhy. U nás se v závěru května začne prodávat Redmi Note 9 Pro ve verzi 6 + 64 GB za 8 399 Kč a 6 + 128 GB za 8 999 Kč. Nižší model Redmi Note 9 přijde až v červnu, cenu zatím neznáme.

O něco výš míří model Xiaomi Mi Note 10 Lite. Nabízí 6,5palcový AMOLED displej s vestavěnou čtečkou otisků, procesorem Snapdragon 730G, čtyřnásobný fotoaparát s primárním senzorem 64 Mpx, NFC, baterií s kapacitou 5 260 mAh a rychlým kabelovým nabíjením 30 W. V prodeji bude od poloviny května ve variantách 6 + 64 GB za 10 499 Kč a 6 + 128 GB za 10 999 Kč.