Xiaomi hledá testery Androidu Pie s MIUI 10 na Mi Mix 2S. Zn.: Spěchá

Google teprve nedávno představil finální verzi Androidu 9.0 Pie, a výrobci jej již aktivně upravují pro své stávající i budoucí smartphony. Čínské Xiaomi se vydalo zajímavou cestou, v otevřené výzvě hledá dobrovolníky pro beta testování nové ROM založené na Androidu Pie a MIUI 10. Deadline přihlášek je 9. srpna, zřejmě do půlnoci pekingského času (k našemu času si tak připočtete 6 hodin).

Co udělat pro to, abyste mohli zúčastnit testování? V prvé řadě musíte vlastnit smartphone Mi Mix 2S, a je jedno, z jakého regionu pochází. Dále musíte hovořit anglicky a komunikovat s vývojáři přes aplikaci QQ, zejména co se týká odhalování chyb, bugů a nedostatků. Počítá se i s tím, že váš telefon bude mít odemčený Bootloader a bude v něm běžet poslední verze MIUI Global Beta ROM. Z těchto řádků vyplývá, že se jedná o nabídku pro nadšence a geeky, pro které je flashování a odemykání bootloaderů denním chlebem.

Postup pro přihlášení k beta testování je uveden na stránkách Miui.com. Je třeba si do mobilu stáhnout aplikaci MIUI Forum a v ní následně zvolit položku Recruitment. Pokud budete vybráni, přijde vám do 12. srpna potvrzení a další detaily. Brzké spuštění testování také znamená, že by se uživatelé Mi Mix 2S mohli updatu na Android Pie, po Pixelech a Essential Phonu, dočkat mezi prvními. Recenzi Xiaomi Mi Mix 2S si můžete přečíst zde.

Redakční představení topmodelu Xiaomi Mi Mix 2S: