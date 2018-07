Xiaomi je na burze. Měla to být akce roku, ale přinesla spíše zklamání

Xiaomi v pondělí vstoupilo na burzu v Hongkongu a šlo o největší primární nabídku akcií (IPO) v technologickém sektoru od roku 2014. Po byznysové stránce to měla být mobilní akce roku, ale skončila zklamáním. Firma nedokázala přilákat velké investory, akcie oslabily až o 6 %, přitom celá burza ve stejný den vyrostla přibližně o procento. Tržní hodnota Xiaomi se tak pohybuje kolem 54 miliard dolarů. Přitom střízlivější odhady mluvily o 70 miliardách, ty odvážnější dokonce o 100 miliardách...

Přípravu na IPO Xiaomi rozhodně nepodcenilo. Na tuto čistě obchodní záležitost byli dlouhé týdny připravovaní i fanoušci na sociálních sítích, větší investory zase měla ohromit do popředí vystrkovaná čísla z účetních závěrek. Působivý byl hlavně téměř dvojnásobný meziroční růst počtu expedovaných telefonů, který vyšvihl Xiaomi na pozici globální čtyřky. Právě ti velcí investoři se však patrně nenechali omámit, ve stejných dokumentech pátrali hlouběji a našli gigantické ztráty. Xiaomi se brání, že jde o cenu za investice a globální expanzi, ale výsledek IPO ukazuje, že Xiaomi mnoho důvěry nepobralo.

A důvodů neúspěchu osm let staré společnosti s více než patnácti tisíci zaměstnanci může být více. Spoluzakladatel a ředitel Xiaomi Lei Jun přiznal, že pro vstup na burzu není ideální doba. „Jedná se o kritický moment v čínsko-amerických obchodních vztazích, kdy se globální trhy neustále proměňují,“ uvedl.

Právě Spojené státy přitom mají být jedním z hlavních trhů, kam chce Xiaomi v budoucnu zamířit, a to již příští rok. Firma v současnosti vyvíjí nové verze telefonů pro americký trh, snaží se i o dohody s americkými operátory. V USA již přitom narazily jiné čínské technologické firmy – Huawei a ZTE. Obě firmy čelily nařčením z bezpečnostních hrozeb, které jejich telekomunikační zařízení mohly uživatelům způsobit.

Dickie Wong ze společnosti Kingston Financial pro CNBC uvedl, že očekávání vstupu na burzu mohla být přehnaná. „Upřímně, Xiaomi není internetová společnost. Je to jen firma vyrábějící hardware, to je ten problém,“ poukazuje analytik na skutečnost, že Xiaomi oproti jiným technologickým firmám přináší méně vyspělá řešení.

Otázkou také zůstává, jak se Xiaomi podaří plnit hospodářské cíle. „Trh očekává, jakého růstu Xiaomi dosáhne v roce 2019,“ řekl pro CNN Hao Hong ze společnosti Bocom.

Taková byla fronta u nedávno otevřeného Mi Storu v Olomouci:

Oproti ostatním výrobcům, kteří se soustředí i na dražší telefony, totiž Xiaomi dosahuje nižších marží. Společnost však očekává, že stále více zisků firmě přiteče z doplňujících internetových projektů, například streamovacích služeb.