Xiaomi je první, kdo dostal 5G do mobilu běžných rozměrů

Ze sítí 5G se stává neustále omílaný buzzword. Každý o nich mluví, každý na nich pracuje. V některých státech pomalu vznikají první 5G sítě a od léta máme i první telefon, který tuto technologii podporuje. Ale je třeba dodat, že toho Motorola Moto Z3 dosáhla jen za pomoci přídavného 5G modulu Moto Mod.

Vypadá to, že opravdové prvenství spadne do rukou Xiaomi. To už s představením modelu Mi Mix 3 oznámilo, že začátkem roku 2019 přijde na trh i ve verzi s 5G připojením. To, že nešlo jen o plané sliby nyní na sociální síti Weibo ukázal prezident společnosti Lin Bin, který vyfotil Xiaomi Mi Mix 3 připojené k síti 5G.

Na podpoře 5G ale pracují takřka všichni velcí výrobci, takže důležité bude to, který z nich takové zařízení dostane první do prodeje. Ostatně komerční řešení je již hotové, například 5G modem Snapdragon X50 od Qualcommu je součástí nového procesoru Snapdragon 8150, který má být představen již 4. prosince. V prvních telefonech jej tedy můžeme čekat začátkem roku 2019. Své řešení ale připravují i Samsung a Huawei, takže lze očekávat, že příští rok bude ve znamení 5G. Teď už jen, aby se u nás začla budovat také potřebná síťová infrastruktura.