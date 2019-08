Xiaomi láká na předprodej Mi A3. Dostanete skvělý Mi Band 4 úplně zadarmo

Xiaomi uvede na český trh smartphone Mi A3, pokračovatele rodiny Android One, tedy telefon s čistým Androidem 9 Pie a aktualizacemi přímo od Googlu. Třetí generace úspěchy předchozích dvou modelů. Láká na design, výkonný hardware, čtečku otisků integrované v AMOLED displeji, trojitý fotoaparát a atraktivní ceny.

Xiaomi Mi A3 bude dostupná ve třech barevných provedeních: tmavě šedá Kind of Grey, modrá Not just Blue a bílá More than White. Názvy posledních dvou jmenovaných naznačují holografické efekty, které k základní barvě přidávají duhové efekty. Verze s operační pamětí 4 GB RAM a úložištěm 64 GB bude stát 6 490 Kč, prémiová varianta 4/128 GB přijde na 7 490 Kč.



...a tenhle Mi Band 4 dostanete k telefonu jako dárek.

Prodej začne 14. srpna. Už dnes ale startují předobjednávky a Xiaomi k nové Mi A3 zdarma přidá povedený fitness náramek Mi Band 4 (běžně se prodává za 1 290 Kč). Předobjednávky probíhají trojice prodejců: