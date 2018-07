Xiaomi má nové chytré hodinky. Jsou superlevné, krásné a něco nám připomínají

Tentokrát je pro Xiaomi nedělá Amazfit, tentokrát nejde o sport a chytrých funkcí je ještě méně. Jmenují se Xiaomi Mijia Quartz Watch a prioritou je elegance. Ale ta elegance jako by nám připomínala hodinky Withings Activité Pop (později Nokia Steel, dnes je celý byznys zpět u původních francouzských majitelů).

Minimalistický design, 4 cm v průměru, zaoblené sklo, čas prezentovaný dvěma rafičkami, menší ciferník je krokoměr s denním maximem na 20 tisících kroků. Přes Bluetooth 4 BLE se informace předají do aplikace v mobilu (Android/iPhone), s mobilem se synchronizuje přesný čas, nastavit si můžete budík, nebo pásmo světového času, který hodinky ukážou na stisknutí tlačítka. Vibrace upozorní na příchozí hovor, a to je vše.



Kde Číňané pobrali inspiraci? V tomto případě evidentně u Withings Withings Activité Steel (později Nokia Steel).

Odměnou za střídmý výčet funkcí je výdrž atakující jeden rok, pak je nutné vyměnit baterii (CR2430). Pouzdro je vodotěsné do 30 metrů, na výběr jsou tři barvy a to nejlepší na závěr: cena. V Číně se prodávají za 349 jüanů, což je v přepočtu 1 200 Kč. O dostupnosti v Česku zatím nemáme informace, reálná cena by však byla navýšená o daň a další poplatky, ale mohli bychom se pohybovat kolem dvou tisíc, což je polovina v úvodu zmíněných Nokia Steel.

