Xiaomi má nové posily. Jsou to elitní basketbalisté Satoranský, Balvín a Bohačík

České Xiaomi rozhazuje marketingové sítě. Nedávno se značka pustila do esportu, tentokrát je to basketbal. Tvářemi Xiaomi pro rok 2020 se stávají elitní čeští basketbalisté Tomáš Satoranský, Ondřej Balvín a Jaromír Bohačík. Ani basketbalem to neskončí. Ondřej Jirovec, ředitel společnosti Beryko, která Xiaomi v Česku zastupuje, už dnes slibuje, že značka chystá spolupráci s dalšími známými jmény z různých sportů.

„Značka Xiaomi je mi sympatická tím, že ve svém oboru udává směr. Vážím si toho, že mě oslovila, a těším se na vzájemnou spolupráci,“ uvedl Tomáš Satoranský, jediný český hráč v prestižní NBA, který momentálně obléká dres slavného klubu Chicago Bulls. Ondřej Balvín vládne pod koši ve španělském Bilbau, Jaromír Bohačík válí za několikanásobného českého mistra z Nymburka. Všichni tři jsou oporami české reprezentace.

Basketbalisté se objeví v reklamních kampaních, na vybraných akcích, v plánu je série videí a další atraktivní obsah.