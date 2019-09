Xiaomi má první 108MPx fotomobil na světě. Jaký je jeho největší přínos?

Xiaomi představilo futuristický Mi Mix Alpha. Nejvíce pozornosti poutá displej, ale hned na druhém místě je foťák s rozlišením 108 megapixelů! Xiaomi tak vyhrálo závod o to, kdo se 108MPx fotomobilem vyrukuje jako první. A není divu, když se číňané účastnili i vývoje fotočipu.

Stojí za ním Samsung, jde o snímač ISOCELL Bright HMX se světelností F1,7 a na smartphonové poměry je poněkud velký: 1/1,33", přičemž jednotlivé pixely mají rozměry 0,8μm. Díky podpoře Tetracell Pixel Binningu skládá snímač dohromady informace ze čtyř sousedících pixelů, což má za následek prosvětlenější 27MPx fotografie za horších světelných podmínek. Smart-ISO za dostatečného světla snižuje citlivost čipu, aby se zlepšila saturace a celkové probarvení scény. V šeru pak nastavuje vyšší hodnoty, přesto oproti konkurenčním senzorům drží úroveň šumu velmi nízko.

U snímačů s Pixel Binningem často platí, že se nemáme šanci dostat k focení v maximálním rozlišení. To však není případ Mi Mix Alpha, která zvládne pořizovat snímky v maximálním rozlišení 12 032 × 9 024 pixelů! A možná si kladete otázku, k čemu vám bude tak vysoké rozlišení v mobilu? Digitální přiblížení ve formě výřezů se znovu dostane do běžné praxe, Xiaomi ukázalo 8× přiblížený výřez nafocené modelky, a výsledek je působivý. Jistě, na kvalitě fotky je to stále znát, ovšem ne tak výrazně jako dříve.



Toto jsou detailní specifikace jednotlivých snímačů použitých u Xiaomi Mi Mix Alpha

A to se může hodit i s ohledem na to, že samostatné teleobjektivy u dnešních smartphonů zvládají jen dvoj-, troj- a maximálně pětinásobné optické přiblížení. V kombinaci s tak vysokým rozlišením hlavního snímače může kombinovaný hybridní zoom nabídnout vyšší úroveň přiblížení, než dojde k výraznější ztrátě kvality obrazu. Např. Mi Mix Alpha má teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením. Jak ale můžete vidět v naší galerii, výřezy ze 108MPx snímků poskytují velmi slušnou úroveň detailů. Musíte je však pořídit za dobrého osvětlení, v noci budou na výstupu pouze 27MPx snímky, u nichž nebudou výřezy až tak kvalitní.

Futuristické Xiaomi Mi Mix Alpha se pyšní 108MPx fotoaparátem:

K fotografickým dovednostem Mi Mix Alpha můžeme připočíst čtyřosou optickou stabilizaci či 20MPx ultraširokoúhlý fotoaparát se 117° záběrem scény a světelností F2,2. A kam se mobilní fotografie posune dál? Xiaomi vyhrálo závod o první 108MPx fotomobil, a je jisté že se brzy přidají i další výrobci. Záležet bude na podpůrných algoritmech a post-processingu, pokud však výrobci dají na výběr mezi větší kvalitou nočních 27MPx snímků nebo větší úrovni detailů ve výřezech ze 108MPx fotek, budou koncoví uživatelé určitě spokojeni.

Via Weibo