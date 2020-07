Xiaomi Mi 10 Pro+ dostane Game Turbo. V systému si upravíte kvalitu grafiky

Xiaomi připravuje ještě jeden model řady Mi 10. Po Mi 10 Lite, Mi 10 a Mi 10 Pro se údajně ještě připravuje Mi 10 Pro+. Smartphone má pohánět přetaktovaný Snapdragon 865, který v rámci softwarové nadstavby dostane režim Game Turbo, v němž bude možné upravit kvalitu grafického výstupu.

Super Leak:Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm's GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9