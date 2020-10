Xiaomi Mi 10T a Mi 10T Pro jsou prvními smartphony značky se 144Hz displejem

Xiaomi včera představilo své dva nové topmodely, Xiaomi Mi 10T a Xiaomi Mi 10T Pro. Základní hardware je u obou telefonů stejný, rozdíly hledejte jen v oblasti fotoaparátů, v paměťových konfiguracích a v koncové ceně. I přesto, že česká pobočka dřívější generaci Mi 10 brzy stáhla z trhu, se můžeme na řadu Mi 10T těšit i v Česku! Cenu a dostupnost však lokální zastoupení značky zatím neprozradilo.

Obě novinky od Xiaomi dostaly 6,67" displej s rozlišením Full HD+ a poměrem stran 20:9. AMOLED panel s označením DotDisplay podporuje certifikaci HDR10 a na přímém slunci má maximální jas až 650 nitů. Panel má ve svém levém rohu průstřel pro selfie, a je kryt odolným sklem Gorilla Glass 5. Mnohem zajímavější je však podpora 144Hz obnovovací frekvence, která se u Xiaomi objevuje vůbec poprvé. Navíc je adaptivní, takže pro stálý obsah na displeji je využito 30 Hz, u seriálů a filmů se počítá se 48 - 50 Hz, při streamování videí s 60 Hz, v případě hraní se displej přepne až na 144 Hz.

Za zmínku stojí i barevná škála displeje DCI-P3 či 360° čidlo okolního jasu, které měří intenzitu dopadajícího světla na telefon ze všech stran. Boční ovladače, infraport, konektor USB-C a čtečka otisků prstů jsou zasazeny do bočního rámu, záda kryje sklo Gorilla Glass 5. Do útrob se dostala 5 000mAh baterii, kterou dobijete zrychleně přibaleným 33W adaptérem. Za zmínku stojí i to, že jsou oba telefony odolné vůči pocákání vodou. Přesnou IP normu však Xiaomi neuvádí.

Představovací video Xiomi Mi 10T Pro:

O výpočetní výkon se postará Snapdragon 865 s 6 nebo 8GB RAM (u Mi 10T) nebo fixně s 8GB RAM (Mi 10T Pro) typu LPDDR5. V obou případech se počítá se 128GB úložišti typu UFS 3.1, u Pro verze má být interní paměť k dispozici i ve dvojnásobné kapacitě. Čipset je chlazen kapalinou, a podporuje 5G sítě, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 a NFC. Telefon má svém těla dva reproduktory a pyšní se i certifikací Hi-Res Audio.

U Xiaomi Mi 10T jsou na zadní straně tři fotoaparáty. Hlavní 64 MPx snímač (F1.7, podpora pixel binningu 4:1) doplňuje 13MPx širokáč (F2.4) a 5MPx makrokamerka (F2.4), která dokáže automaticky zaostřovat na vzdálenost 2 - 10 cm. Maximální rozlišení natáčených videí je 8K v 30 fps, příp. v režimu Dual Video natáčíte předním a zadním foťákem zároveň.

Co najdete v základní krabici Mi 10T Pro?

Selfie v displeji je dvacetimegapixelová, má světelnost 2.2 a můžete s ní pořizovat slow-mo videa až ve 120 fps. U Xiaomi Mi 10T Pro zůstává selfie, širokáč i makro při starém. Změnil se však hlavní snímač, a to na 108MPx kamerku se světelností F1.69, skládáním čtyř pixelů do jednoho a s podporou optické stabilizace. Při focení má hrát velkou roli i umělá inteligence.

Xiaomi Mi 10T katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 9,0 mm, 216 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 0 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Veškerý hardware se vměstnal do těla o rozměrech 165 × 76 × 9,3 mm. Základní model váží 216 gramů, Pro varianta je jen o dva gramy těžší. V rámci běhového prostředí čekejte Android 10 s nejnovější verzí grafické nadstavby MIUI 12. Oba smartphony se budou nabízet v černé (Cosmic Black) a ve stříbrné (Lunar Silver), a to i v Česku. Koncové ceny a případnou dostupnost však zatím neznáme, české zastoupení o tom bude brzy informovat v samostatné tiskové zprávě.

Xiaomi Mi 10T Pro katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 9,3 mm, 218 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 108MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 0 %

vybavenost cena: ještě se neprodává