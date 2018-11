Xiaomi Mi 8 Lite je atraktivní střední třída. Osloví výbavou i designem

Také Xiaomi se rozhodlo, že uvede model střední třídy, který představuje odlehčenou verzi vlajkové lodi. Xiaomi Mi 8 Lite nabízí slušnou výbavu v elegantně provedeném těle a jeho cenovka není přehnaná.

Novinka využívá všech v současnosti populárních designových trendů. Skleněná záda mají plynulý barevný předchod z modré do fialové, nazývaný také gradientový efekt. Povrch je lesklý, takže na něm uvidíte každý otisk. Rám je kovový a barevně ladí se zadním krytem. Po obvodu je jediný konektor, a to USB-C. Pro poslech do sluchátek s Jackem slouží přechodka, kterou dostanete v balení.

Širokoúhlý Full HD+ IPS displej má na vrchní straně výřez, kam se schovala vylepšená 24Mpx selfie kamera, sluchátko a potřebné senzory. Spodní okraj mohl být o něco tenčí, ale v rámci dané třídy jde o standard.

Dobrý výkon a výběr pamětí

Objektiv hlavního duálního fotoaparátu lehce vystupuje nad povrch. Druhou čočku telefon využívá zejména v portrétním režimu, kde pomůže s rozostřením pozadí, optický zoom ale možný není. Na fotografování se může podílet i umělá inteligence.

Výkonu má telefon dostatek. Dodává jej procesor Snapdragon 660 a v nejvyšší variantě můžete mít až 6 GB RAM + 128 gigabajtů vnitřního úložiště. Baterie má poměrně slušnou kapacitu 3 350 mAh a podporuje také rychlé dobíjení Quick Charge 3.0 od Qualcommu.

Známé prostředí MIUI 9 je postaveno nad Androidem 8.1 a umožňuje mnoho nastavení a vlastního přizpůsobení. Vše je samozřejmě plně v češtině, telefon podporuje také všechna tuzemská LTE pásma.

Xiaomi Mi 8 Lite je velmi slušně vybavený model střední třídy, který má dostatek výkonu i paměti a díky atraktivnímu designu a rozumné ceně by mohl mít zaděláno na úspěch. Nižší paměťová verze 4 + 64 GB je prodeji za 7 tisíc korun.