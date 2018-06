Xiaomi Mi A2 bude Mi 6X s čistým Androidem. Příjemná vyšší střední třída dorazí v létě

Portfolio čínského Xiaomi je zřejmě nejkošatější nabídkou mezi současnými výrobci smartphonů. Situaci trochu znepřehledňuje fakt, že výrobce obvykle u každého modelu představí nejprve variantu pro domácí čínský trh a teprve poté globální verzi, která se občas může lišit výbavou nebo názvem. A co když do hry vstoupí ještě jiné uživatelské prostředí?

Drtivá většina smartphonů Xiaomi běží na vlastní nadstavbě výrobce MIUI. Loni však Xiaomi zaexperimentovalo modelem Mi A1 s čistým Androidem a dočkalo se úspěchu (možná většího, než si samo bylo ochotno připustit). A tak není s podivem, že Číňané chystají nástupnický model. Xiaomi Mi A2 má být po hardwarové i designové stránce stejné jako v dubnu představený model Mi 6X. Jiné bude pouze prostředí.

Zařazení do programu Android One zajistí okamžitý přísun aktualizací, které bude do telefonů posílat majitelům přímo Google. Zařízení se již objevilo v předprodeji na švýcarském e-shopu Digitec.ch. Na výběr bude černá, modrá a zlatá barva a paměťové varianty 4 + 32 GB, 4 + 64 GB a 6 + 128 GB s cenami v přepočtu od 6 500 Kč do 8 300 Kč. Obchod uvádí dostupnost 8. srpna 2018.