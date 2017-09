Xiaomi Mi Mix 2 v redakci: Ve všech směrech lepší, jen už ne tak výjimečný

Loňský Mi Mix byl zjevení. Koncept, který Xiaomi předložilo lidem. Byl velký, nepraktický, nepodporoval české LTE, některá zajímavá technická řešení se v praxi příliš neosvědčila, ale ten telefon poutal pohledy a bral dech. Mi Mix 2 je menší, v mnoha ohledech lepší, praktičtější, levnější, má češtinu, naše LTE i služby od Googlu. Ale také už není tak výjimečný. Mezi všemi těmi LG G6, Galaxy S8 a dalšími prostě už tolik nevyčnívá.

Co se za rok změnilo

Telefon je menší, užší, lépe padne do ruky, palcem lépe obsáhnete plochu displeje (stále ne celý). Displej je skvělý, že Xiaomi tvrdošíjně zůstává u 1080p bude vadit až když telefon strčíte do brýlí pro virtuální realitu. Zamčený mobil nezobrazuje žádné informace, ale že se něco děje, vás upozorní drobná LED. Zadní strana je znovu keramická, znovu chytá otisky, ale už tolik neklouže po hladké ploše stolu – zejména díky vystupujícímu fotoaparátu (a je to asi poprvé, co takový prvek u mobilu chválím).

Sluchátko už není piezoelektrické, ale konvenční. Jeho vinou narostl horní rámeček, ale funguje naprosto spolehlivě. Loňská čtečka otisků byla pomalá, letošní funguje na ťuknutí a naprosto spolehlivě (zadrhnutí ve videu způsobilo špatné míření). Přišli jsme o sluchátkový 3,5mm konektor. Výkon patří do TOP 10 Androidů (aspoň podle Antutu). Fotoaparát jde proti proudu, má jen jeden objektiv a na absolutní špičku nestačí (za šera a při natáčení videa).



Ukázka uživatelského prostředí MIUI 9

Poprvé oficiálně

A ještě jedna zásadní změna. Původní Mix se k nám dostával jen díky individuálním dovozcům, Mix 2 k nám poprvé půjde s požehnáním výrobce.

Mi Mix 2 na krátké preview půjčila společnost Beryko, oficiální distributor Xiaomi pro český trh. Cena v korunách bude známá cca za dva týdny. Očekáváme částku kolem 20 tisíc.

Jak Mi Mix 2 fotí



Na pohybující se vodu bylo málo světla, ale konkurence by na tom nebyla o mnoho lépe.





Vlevo bez HDR, vpravo s HDR. Některé mobily to s tímto režimem přehání a výsledek až tahá za oči, Mi Mix 2 je opačný extrém a HDR je vidět jen slabě a v přímém srovnání dvou snímků...



Selfie kameře by HDR režim prospěl...



Takhle vypadá fotoaparát od Xiaomi