Xiaomi Mi Mix 3 v redakci. Návrat slideru doprovází pořádná show

Keramické tělo, špičkové zpracování. Tohle se prostě povedlo. Když nevíte, o co jde, v zavřeném stavu na telefonu nepoznáte, že by se snad něco mělo otevírat/vysouvat. Když víte, objevíte sotva patrnou mezeru. Přesto se výsuvná konstrukce nevyhnula ergonomickým přešlapům...

Jmenuje se Xiaomi Mi Mix 3 a jeho displej zabírá působivých 93,4 % čelní plochy. Xiaomi toho dosáhlo výsuvnou konstrukcí, podobnou, jako má Honor Magic 2. Mi Mix 3 bude však první slider, který dorazí i na český trh.

Mi Mix 3 už na první pohled působí luxusním dojmem. Keramické tělo se leskne a vypadá stylově, jen počítejte, že jej budete často leštit, otisky prstů přitahuje jako magnet. Výhodou keramiky je vyšší odolnost vůči škrábancům. Oceňuji, jak dobře se Xiaomi popasovalo s výsuvnou konstrukcí. Obě části skvěle lícují a pro běžné používání je ani vysouvat nemusíte. Všechny ty komplikace s konstrukcí tu vlastně jsou jen kvůli odsunutí duální selfie kamery a blesku z obvyklé pozice nad displejem.

Vysouvá se manuálně, prostě zaberete prsty proti sobě, překonáte odpor a pak už slyšíte jen kovové cvaknutí. Jako z bajonetu. Bude to tak skvěle fungovat i za rok, dva? Výrobce tvrdí, že konstrukci testoval na 300 000 vysunutí, což by mělo stačit na celou životnost telefonu. Obavu mám jen o prach, který asi Xiaomi při testech nepřidávalo... Pěkný je i světelný efekt, paprsek, který se rozeběhne po obvodu displeje. Nebudu zapírat, že se jedná o silně návykovou záležitost a neurotici ty garantované statitisíce vysunutí zvládnou za pár měsíců.

Výhrady mám k ergonomii výsuvné konstrukce. Po vysunutí je totiž hůře dosažitelná čtečka otisků prstů na zádech a na problémy narazíte také v případě, kdy chcete pořídit selfie orientované na šířku. Telefon v této pozici totiž nemáte jednou rukou jak stabilně chytit, abyste zároveň byli schopní zmáčknout spoušť. Doporučuji tedy selfie pořizovat spíše na výšku, jak je výrobcem primárně zamýšleno.



Rámečky dnes ztenčují všichni výrobci, Mi Mix 3 ale ztenčil všechny, tak aby vypadaly více symtricky a navíc se vyhnul výřezu (na třetím snímku Huawei P20 Pro).

Bezrámečkový displej s úhlopříčkou 6,39" zde působí velmi efektně, ostatně také zabírá 93,4% čelní strany a navíc se obešel bez výřezu. Rámečky jsou přitom opravdu tenké a díky tenké bradičce i více symetrické. Xiaomi se do nich přitom podařilo vměstnat sluchátko, LED diodu a čidlo jasu. Jen proximity senzor muselo znovu vyřešit ultrazvukem. K použitemu panelu rovněž nemám výhrady, jde o AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a živými barvami.

Xiaomi Mi Mix 3 katalog rozměry a hmotnost: 158 × 75 × 8.5 mm, 218 g

displej: 6.4", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|11.5 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 200 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 75 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

O výkon se zde stará Snapdragon 845 a 6 GB RAM. Pokud by vám ani toto nestačilo, existuje i verze s 10 GB RAM. Stran úložiště máte na výběr mezi 128 nebo 256 GB, pamatujte však na to, že telefon nepodporuje paměťové karty. Telefon podporuje české LTE, dvoupásmovou Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC. O výdrž se stará baterie s průměrnou kapacitou 3 200 mAh, nabíjet ji přitom půjde i bezdrátově. Za zmínku zde stojí také duální snímání polohy, jelikož telefon dokáže paralelně využívat GPS signálu L1 či dosud pouze průmyslově využívaného L5. Získání polohy je tedy rychlejší a přesnější.



Ukázka benchmarků



Xiaomi Mi Mix 3 nabízí prostředí MIUI 10, pod kterým se ukrývá Android 9.0. Systém je lépe přizpůsoben bezrámečkovému ovládání a nabízí i nové programovatelné tlačítko, kterým lze snadněji přepínat dvěmi naposledy spuštěnými aplikacemi či vyvolat hlasového assistanta.

Fotoaparát je velký příslib tohoto modelu, vždyť v žebříčku DXO drží Mi Mix 3 sdílené třetí místo. Duální kamera na zadní straně nabídne rozlišení 12 Mpx, u jednoho objektivu se světelností f/1,8, u druhého s f/2,4. Potěší 2× optické přiblížení u jednoho z objektivů. Výhodou je rovněž čtyřosá optická stabilizace a umělá inteligence, která na základě snímané scény lépe přizpůsobí snímky.



Ukázka 2× zoomu a makro snímků

Fotoaparát rychle a spolehlivě ostří a fotky jsou živé a plné detailů, jen si občas trochu vymýšlí s barvami. Nadprůměrné výkony telefon podává i za zhoršeného světla, kde se mu daří obstojně daří zachytit a prokreslit detaily a únosná je i míra šumu. Mi Mix 3 umí díky dvěma čočkám rovněž dobře pracovat s hloubkou ostrosti a umně ovládá automatické HDR.



Ukázka selfie kamery

Pochválit musím také povedenou aplikaci fotoaparátu a kvalitu videa, které je skvěle stabilizované a lze zde natáčet až ve 4K rozlišení. Trochu mě zklamala čelní kamerka, která je více citlivá na protisvětlo a defaultně hodně sází na zkrášlovací efekty. Tvář pak působí uměle a to nemluvím o zvýrazněných očích. Naštěstí tuto funkci lze vypnout.



Prostřední fotoaparátu je přehledné a jednoduchá. AI navíc dokáže rozpoznat konkrétní typy scén a přizpůsobit tomu nastavení fotoaparátu

Brzy i v Česku

Xiaomi Mi Mix 3 je velmi nevšední zařízení, které kombinuje zcela bezrámečkový displej a výsuvnou konstrukci. Výbavou se řadí mezi špičkově vybavené vlajkové lodě. Navíc by neměl být ani tolik drahý. Ačkoliv oficiální česká cena zatím nebyla stanovená, podle našich informací by se měla pohybovat kolem 15 000 Kč. Do konce roku už to telefon na český trh nestihne, dočkáme se v lednu.