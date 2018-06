Xiaomi Mi VR Standalone: virtuální realita bez telefonu pod taktovkou Oculusu

Xiaomi na své čtvrteční tiskové konferenci mimo nových smartphonů a nadstavby MIUI 10 prezentovalo ještě jednu novinku - samostatné brýle pro virtuální realitu. Známá platforma Oculus již loni v říjnu představila brýle Oculus Go, které pro své fungování nepotřebovaly smartphone (jako např. brýle Samsung Gear VR). Ty pro Oculus vyrobilo Xiaomi, takže bylo jen otázkou času, než čínský výrobce představí vlastní rebrandovanou verzi.

Nové brýle Xiaomi Mi VR Standalone z vnějšku, až na logo výrobce a drobnou úpravu barev těla a krytu, vypadají úplně stejně jako Oculus Go. Obsah pro virtuální realitu však neobstarává Oculus ale samo Xiaomi. Brýle jsou osazeny 2K Fast-Switch LCD displejem (2 560 × 1 440 pix) s obnovovací frekvencí 60, popř. 72 Hz, a pohání je Snapdragon 821 s 3GB RAM. Podle verze je na výběr mezi 32 a 64GB interním úložištěm.

Brýle nemají poziční trackování, do her se přenáší pouze pohyb vaší hlavy. Ke všemu ostatnímu slouží přibalený jednoruční ovladač o rozměrech 111 × 58 × 37 mm. VR brýle mají po stranách vestavěné reproduktory, které poskytují iluzi prostorového audia. Alternativně si můžete zvuk pustit do sluchátek prostřednictvím 3,5mm konektoru jack. K internetu se připojíte přes Wi-Fi, integrovanou 2 600mAh baterii nabíjíte přes microUSB 2.0.

Představení brýlí Mi VR Standalone od Xiaomi:

Jak již bylo zmíněno, virtuální obsah pro brýle dodává samo Xiaomi, byť pro něj využívá platformu Oculus Store. V obchodě má být při uvedení k dispozici přes sto her lokalizovaných do čínštiny, další obsah má přibývat později. Připomeňme, že pro brýle Oculus Go je k dispozici přes tisíc her a zábavních aplikací. 32GB verze Mi VR Standalone vychází po přepočtu na cca 5 200 Kč, 64GB varianta vás vyjde o tisícovku dráž.