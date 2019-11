Xiaomi Mi Watch: vypadají jako Apple Watch, cena ale bude někde jinde...

Xiaomi na dnešní tiskové konferenci mimo topmodelu Mi Note 10 Pro představilo i hodinky Mi Watch. A tentokrát se nejedná o model vyráběný u dceřiných značek Amazfit nebo Huami, na které jen Xiaomi přilepí své logo, ale o produkt, který od začátku do konce navrhlo a vyrábí samotné Xiaomi. Již na první pohled je zřejmé, že se nové hodinky inspirovaly u Apple Watch. Mimo podobného označení mají stejný tvar těla, úhlopříčku displeje i korunku umístěnou na stejném místě, jako u hodinek amerického giganta.

Xiaomi do hliníkového šasi o rozměrech 45 × 37 mm a s tloušťkou 12,3 mm vměstnalo 1,78" AMOLED displej s rozlišením 410 × 410 pix a s podporou režimu Always On. Speciální varianta hodinek nabídne keramické unibody, na vnitřní straně samozřejmě nebude chybět měřič srdečního tepu a konektory pro nabíjení. Jediným ovládacím prvkem hodinek bude, mimo dotykového displeje, korunka na pravé straně. Levý bok obsadil reproduktor a také mikrofon. Uvnitř hodinek je připravena 570mAh baterie, která je vůbec největší, jakou jsme kdy u hodinek mohli vidět.

Oficiální představovací video hodinek Xiaomi Mi Watch:

Výpočetní výkon obstarává čipset Snapdragon Wear 3100 s podporou LTE sítí, které si vychutnáte díky eSIM. S aktivní 4G sítí mají hodinky na jedno nabití vydržet jeden a půl dne, bez aktivního rádia však vydrží daleko déle. Operační paměť je 1GB, interní úložiště nabídne kapacitu 8 GB. V rámci konektivity nechybí Bluetooth 4.0, GPS nebo NFC, které využijete pro mobilní platby Google Pay.



Hodinky Xiaomi Mi Watch budou nabízeny ve třech barevných variantách, díky mikrofonu a reproduktoru počítejte i s vyřizováním hovorů ze zápěstí

Nejzajímavější je však samotné prostředí hodinek, Xiaomi na Wear OS totiž naočkovalo svou nadstavbu MIUI, což se u hodinkové verze Androidu stalo vůbec poprvé. Oficiálně se nadstavba v hodinkách nazývá MIUI for Watch, a již ze startu bude mít více než čtyřicet předinstalovaných aplikací a samostatný obchod pro aplikace třetích stran. Největší změnou prošla aplikační nabídka, která zobrazuje čtverečky s ikonami jednotlivých aplikací. Kontinuální měření srdečního tepu, počítání kroků a cvičení, jsou naprostou samozřejmostí.



Na vnitřní straně hodinek je připraven měřič srdečního tepu, prostředí je výrazně ovlivněnou nadstavbou MIUI for Watch. Na pozadí přitom běží Android Wear

A to nejlepší na závěr? Určitě koncová cena. V Číně se začnou hodinky prodávat 11. listopadu, a to za 1 299 čínských juanů, tj. zhruba za 4 200 Kč. Speciální edice se safírovým sklíčkem, ocelovým tělem a kovovým řemínkem vyjde na 1 999 yuanů, což dělá v přepočtu 6 500 Kč. Evropská dostupnost hodinek zatím oznámena nebyla.