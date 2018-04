Xiaomi na videu uniká připravovaný Mi 6X. Den před světovou premiérou

Z dřívějších informačních úniků již víme, jak bude vypadat připravovaný Xiaomi Mi 6X. Telefon má být oficiálně odhalen v průběhu zítřka, již dnes však telefon unikl na prvním živém videu. Trvá sice krátce, ale ukazuje nám to hlavní - novinku z čelní a zadní strany, čímž se potvrzuje většina dosavadních spekulací.

Telefon nevsadí na výřez v displeji, místo toho se opět dočkáme poměrně širokých rámečků nad a pod displejem. Jeho úhlopříčka je při poměru stran 18:9 šest palců, displej je v rozích také nepatrně zakulacen. Telefon nabídne kovové boky i zadní stranu, takže ze hry vypadává bezdrátové nabíjení. Na zadním krytu dominuje duální fotoaparát (2 × 20 MPx) využívající ve velké míře umělou inteligenci a kruhová čtečka otisků prstů.

Krátké živé „hands-on“ video zatím nepředstaveného Xiaomi Mi 6X:

Novinka bude osazena Snapdragonem 660, operační paměť bude 4 nebo 6GB. Stejně tak mají být na výběr verze s 32, 64 nebo 128GB interní pamětí. Hned po vybalení z krabice poběží telefon na Androidu Oreo 8.1 včetně grafické nadstavby MIUI 9. Cena Mi 6X, který bude nabízen v černé a ve zlaté, bude odhalena až při zítřejším oznámení. Novinka se s největší pravděpodobností dostane i do Evropy, uvidíme, zda to bude v této podobě nebo pod označením Mi A2 jakožto smartphone z programu Android One s čistým Androidem.

Via Slashleaks