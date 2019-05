Xiaomi obsadí i Ostravu! V polovině května otevře Mi Store v Nové Karolině

Xiaomi připravuje otevření další kamenné prodejny Mi Store, a na řadu se konečně dostává Ostrava. V pátek 17. května bude v obchodním centru Forum Nová Karolina otevřena další pobočka, kterou si bere pod patronát jeden z distributorů Xiaomi v ČR, společnost Witty Trade. Prodejna nahradí stávající stánek Mi Zone, a v souvislosti s otevřením se můžete opět těšit na speciální prodejní akci.

Pro prvních 330 zájemců jsou připraveny tyto produkty za akční ceny:

30ks Mi A2 4/32 GB, běžná cena 5 999 Kč, akční cena 499 Kč

20ks Redmi Note 5 3/32 GB, běžná cena 4 590 Kč, akční cena 399 Kč

20ks Amazfit Bip (Kokoda Green), běžná cena 1 999 Kč, akční cena 199 Kč

50ks kartáčků Mi Toothbrush, běžná cena 299 Kč, akční cena 59 Kč

10ks Mi Induction Rice Cooker, běžná cena 2 490 Kč, akční cena 299 Kč

200ks sluchátek Mi In-Ear Headphones, běžná cena 294 Kč, akční cena 1 Kč

Všichni ve frontě se mohou zapojit formou kola štěstí o jednu z padesáti hodnotných cen (mix nositelností, chytrých zařízení, powerbank, sluchátek, příslušenství, apod.), od 9:00 do 15:30 bude běžet soutěž, které se zúčastníte vyplněním krátkého kvízu. V 16:00 dojde k vylosování výherců elektrického skládacího kola Mi QiCYCLE Bike, smartphonu Pocophone F1 6/64 GB a chytrého vysavače Xiaowa Lite.

Podívejte se na slavnostní otevření Mi Storu v Opavě:

Po celý den bude na prodejně platit 10% sleva na mobilní telefony a 30% sleva na zbytek sortimentu s omezením jednoho kusu na jednoho zákazníka, a to do vyprodání zásob. U příležitosti otevření Mi Storu v Ostravě se budete moci setkat s Miss České republiky a s bojovníkem MMA Karlosem Vémolou, který ukáže, jak trénuje. Před obchodním centrem bude připravena i testovací dráha pro elektrokoloběžky. Detaily k akci se dozvíte zde. Již zítra se navíc otevírá Mi Store v Liberci, a to pod hlavičkou distributora Beryko.