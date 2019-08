Xiaomi pracuje na sluncem nabíjeném telefonu. Panel má přímo na zádech

Telefon s integrovaným solárním panelem jsme poprvé testovali před deseti lety a přišli jsme na to, že prakticky nedává smysl. Teď se stejná myšlenka objevuje v patentu Xiaomi. Proč by to tentokrát s praktickou využitelností mohlo být o poznání lepší? Protože pokročila technologie a účinnost panelů, protože se zvětšily mobily, tedy i plocha panelu. Ale zpět k patentu…

O technickém řešení nevíme prakticky nic. Z přiložených schémat je však vidět, že je panel relativně malý, resp. na zádech telefonu jsou značné nevyužité plochy, což logicky snižuje celkový výkon panelu. Problém tohoto řešení je také v tom, že musíte telefon pokládat na displej, takže jej dříve podřete. Takový telefon lze chránit pouze bumperem, který zesiluje rám, celotělová pouzdra nepřipadají v úvahu.



Takhle vypadal telefon se solárním panelem v roce 2009 a ekologickou měl i krabičku. Opravdu se prodával, ale velký úspěch z toho nebyl.

Zahraniční média hodně řeší celoplošný displej vyobrazeného telefonu – zda se fotoaparát vysouvá, nebo je skrytý za pixely, zda je čtečka otisků prstů v displeji… Osobně si myslím, že displej není předmětem tohoto patentu, takže grafika pouze zjednodušuje.

Nechme se překvapit, zda, případně kdy se sluncem nabíjený telefon dostane do produkce. Kdo jiný než inovátor kalibru Xiaomi by to měl zkusit?

Testovaly se i soláry integrované v displeji, ale měly mizernou účinnost a zhoršovaly vizuální kvality obrazu:

Via Let's Go Digital