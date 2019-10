Xiaomi představí první hodinky pod vlastní značkou. Ten design jako bychom už někde viděli…

Xiaomi prodává chytré hodinky už několik let, ale vždy šlo o spolupráci s některým z mnoha partnerů a v popředí byla právě partnerská značka. Až teď jde do hry značka Mi a chytré hodinky tak vstoupí do kmenového portfolia Xiaomi.

Jmenovat se budou Xiaomi Mi Watch a design výrazně připomíná Apple Watch. Tedy alespoň na prvním teaseru, který firma vypustila – tam jsou hodinky v půdorysném pohledu a nebýt čínských znaků na displeji, zaoblené obdélníkové tělo s korunkou a tlačítkem napravo by opravdu šlo za Apple Watch zaměnit. Až další obrázky ukázaly ploché bočnice, které Xiaomi odliší od Applu.

O hodinkách nevíme mnoho. Jen že mají Wi-Fi, GPS, NFC a procesor od Qualcommu. Více se dozvíme na tiskové konferenci, která se koná v úterý 5. listopadu.