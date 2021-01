Xiaomi představuje Redmi Note 9T s obří baterií a 48MPx foťákem

Xiaomi právě představilo dvojici novinek, která ještě více zahustí střední třídu. Redmi Note 9T je první zástupce řady s podporou 5G a díky procesoru MediaTek Dimensity 800U jej zvládá na obou SIM kartách, což je stále ještě relativně vzácná vlastnost. Redmi 9T je bez 5G, zato je znatelně levnější, přitom zachovává stejný 48MPx hlavní fotoaparát. První jmenovaný má NFC, druhý nikoliv, takže s ním bezkontaktně nezaplatíte.

Novinky se na českém trhu začnou prodávat koncem ledna v následujících verzích:

Redmi Note 9T (4+64GB): 6 499 Kč

Redmi Note 9T (4+128GB): 6 999 Kč

Redmi 9T (4+64GB): 4 499 Kč

Redmi 9T (4+128GB): 4 999 Kč

Note 9T

Kromě zmíněného trumfu v podobě 5G je čipset MediaTek Dimensity 800U SoC (stejný nedávno nasadilo Realme) zajímavý i 7nm výrobní technologií, která znamená velkou energetickou účinnost. V kombinaci s masivní baterií o kapacitě 5 000 mAh to bude znamenat skvělou výdrž – Xiaomi ji označuje jako několikadenní, v reálu by to mohlo i při náročnějším způsobu použití stačit na dva dny, což je slušná hodnota. Rychlé nabíjení má výkon 18 W.

Hlavní 48MPx fotoaparát slibuje skvělou obrazovou kvalitu, horší je to se zbylými objektivy: 2Mpx senzor hloubky scény si uživatel příliš neužije a 2MPx makro objektiv je prakticky nepoužitelný (resp. hlavním foťákem uděláte lepší obrázek). Byli bychom raději za zoom, nebo širokoúhlý objektiv.



Note 9T už máme v redakci a začínáme testovat...

Selfie kamera má 13 MPx a skrývá se v průstřelu 6,53" FullHD+ displeje. Před rozbitím jej chrání Gorilla Glass 5, efektní texturovaná záda jsou plastová a budou skvěle odolávat otiskům prstů. K zabezpečení slouží klasická čtečka otisků prstů umístěná v bočním tlačítku – proč to považujeme za skvělé řešení, vysvětlujeme v tomto článku:

Redmi Note 9T katalog rozměry a hmotnost: 162 × 77 × 9,6 mm, 198 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 800U (8× Cortex-A76, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 67 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

9T

Levnější z dnešní dvojice novinek. Při absenci slůvka „Note“ bychom čekali menší rozměry, ale displej má stejnou úhlopříčku 6,53" i rozlišení FullHD+. Přesto jde o jiný panel, tento skrývá selfie kamerku v kapkovitém výřezu u horní hrany. Dostanete stejný 48MPx fotoaparát, tentokrát je však doplněný o 8MPx širokoúhlý fotoaparát, což je nečekaný trumf. I tady „dělá křoví“ 2Mpx makro a senzor hloubky scény.

Baterie má dokonce ještě vyšší kapacitu 6 000 mAh a i zde můžete počítat s 18W nabíjením. Výrobce zdůrazňuje, že nabíječku do balení přikládá (protože u vlajkového modelu už to tak nebude). I tady je čtečka otisků prstů v bočním tlačítku.

Procesor je tentokrát Snapdragon 662 od Qualcommu. Vnitřní paměť může mít 64, nebo dokonce 128 GB, což je v cenové kategorii pod 5 tisíc korun stále spíše výjimka. Dlaší gigabajty můžete přidat s microSD kartou (až 512 GB). Záda jsou také plastová, displej chrání starší Gorilla Glass 3.