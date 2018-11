Xiaomi představuje systém Loock. Technologie z mobilů otevře dveře, jen k nim přijdete

Je to taková jazyková hříčka – kombinace slov lock a look, zámek a podívat se, zkrátka Xiaomi Loock Cat. Je to celý systém, který obsahuje domovní zvonek, kameru, která pošle obraz do tabletu a chytrý zámek, který dveře otevře. Buď na základě povelu uživatele, nebo po úspěšném rozpoznání pro vstup autorizovaného obličeje.

Vše je pochopitelně možné ovládat také přes mobilní aplikaci a nejde jen o to, že někomu otevřete dveře. Můžete si nechat nastavit notifikaci, že vaši blízcí právě dorazili domů.

Kamera má rozlišení 720p, úhel záběru 166° a systém pro noční vidění, takže by jí nemělo nic uniknout. Tablet má 7 palců a rozlišené 1024 × 600 pixelů, ale vzhledem k tomu, že poslouží pouze jako součást systému Loocks, jsou jeho parametry vedlejší. Skutečně důležitá je pouze kapacita baterie 8400 mAh, která udrží systém při životě, i kdyby na dva měsíce vypadl proud. Venkovní zvonek je zajímavý tím, že nepotřebuje baterie, ani jiné napájení, energii pro předání signálu vygeneruje z pouhého stisknutí tlačítka.

Xiaomi Loock CatY se zatím prodává pouze v Číně, systém (obsahuje zvonek, kukátko a tablet, ale zámek už musíte přikoupit zvlášť) přijde na 1400 juanů, tedy asi 5 500 Kč. Chytré zámky začínají na cca dvou tisících a můžete mít různé varianty s číselníkem, čtečkou karet, rozpoznáním hlasu, nebo se čtečkou otisků, která vás domů pustí na dotek prstu. A ano, všechny verze se dají odemknout i starým dobrým kovovým klíčem...