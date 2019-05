Xiaomi připravuje nový fitness náramek. Podívejte se, jak bude vypadat Mi Band 4

Xiaomi připravuje v pořadí již čtvrtou generaci svého populárního fitness náramku. Xiaomi Mi Band 4 již prošel nezbytnými certifikacemi, a díky taiwanskému úřadu NCC vám můžeme ukázat i to, jak bude vypadat. Náramek si zachová tradiční obdélníkový displej, který bude kryt zakřiveným sklem. Pod ním bude umístěno i jedno kapacitní tlačítko, které bude sloužit k přepínání obrazovek či k pozastavení cvičení.

Vnitřní strana náramku nabídne vylepšený měřič srdečního tepu, a změnou prošly i nabíjecí piny, pro které bude určena nová nabíjecí kolébka, do které modul z náramku zasunete. Do útrob se vměstnala větší 135mAh baterie, a počítat můžeme i s podporou Bluetooth a NFC. Náramek by se měl do prodeje dostat v průběhu května, jeho cenu odhadujeme okolo tisícovky. Současnou generaci Mi Band 3 lze pořídit v oficiální distribuci za necelých 900 Kč.

Představení aktuální generace náramku Mi Band 3:

Zdroj Slashleaks